Compania a distribuit către artiști peste 30 de milioane de euro în ultimii cinci ani, produce, distribuie și promovează peste 150 de lansări anuale pentru artiști de top precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Minelli, Gran Error, SICKOTOY, Holy Molly, Olivia Addams și mulți alții. În România, muzica Global Records domină topurile radio din ultimii 2 ani și ocupă constant 7 locuri din top 10 radio.

Global Records a început extinderea pe plan internațional cu un an în urmă și, într-un timp foarte scurt, a reușit să ajungă în topurile muzicale din țări precum Polonia, Rusia, Ucraina, Turcia și Bulgaria. Casa de discuri are peste 2 milarde de streamuri pe an în platformele digitale, dar și ambiții majore în industria muzicală, propunându-și să devină cea mai mare companie independentă de muzică din Europa Centrala și de Est.

Portofoliul Global Records este format din peste 30 de artiști și 45 de compozitori și producători și deține nu mai puțin de 13 studiouri de înregistrare. În structura Global sunt incluse și o companie de producție video, o agenție de evenimente, precum și Global Talent United, cea mai mare agenție de online talent marketing din Europa Centrală și de Est, cu un portofoliu propriu de peste 150 de talente online.

Modelul unic de business integrat operat de Global Records, cu o echipă formată din peste 100 de profesioniști, a asigurat o dezvoltare rapidă și sănătoasă spre a deveni cea mai proeminentă companie independentă de muzică din Europa Centrală și de Est.

Anul 2020 a adăugat în catalogul de publishing al companiei proiecte importante precum piesa “Ring”, de pe albumul “Rare” al Selenei Gomez, și “Don’t say goodbye” – Alok & Ilkay Sencan ft. Tovelo.

În acest moment, Global Records este în plină ascensiune în topurile muzicale din CEE cu piese precum “Are we there” – Olivia Addams, care a reușit să urce până pe locul 2 în topul radiourilor din Polonia, și “Flashbacks” – INNA, top 5 Shazam în Rusia, Ucraina și România, cu o creștere rapidă în regiune.

Progrese semnificative se înregistrează totodată și în Bulgaria, unde Antonia, Irina Rimes, Minelli și INNA sunt prezente în topurile radio și TV, INNA ocupând primul loc în topul TV, pentru trei săptămâni la rând deja.