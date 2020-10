În ciuda contextului actual mai puțin favorabil și a anului dificial, artiștii Global Records au continuat să mizeze pe muzică și să lanseze piese și clipuri, deoarece muzica este cea care unește, care dă o stare de bine și ne face să visăm. Totodată, aceștia au semnat colaborări importante cu superstaruri internaționale precum Pitbull, Cris Cab și Farina, iar piesele lansate anul acesta au succes atât în România, cât și în străinătate.

Colaborările cu artiști internaționali sunt ascultate de milioane de oameni și au succes în mai multe țări din Europa

Colaborarea dintre Pitbull și TAG, proiectul lansat de Global Records, în spatele căruia se află același songwriter care a compus piese pentru Britney Spears și Pitbull, a ajuns rapid pe mai multe teritorii. Piesa Backpack se aude pe radiouri din Turcia, Spania, Franța, Belarus și Kazakhstan, fiind licențiată în Bulgaria, Serbia, Croația, Bosnia, Slovenia și Macedonia.

Piesa Read my lips, adusă publicului de INNA și superstarul columbian Farina, a ajuns rapid un adevărat fenomen și are play-uri la radiouri din țări precum Estonia, Franța, Turcia și Bulgaria. De asemenea, single-ul este licențiat în Bulgaria, Turcia, Serbia, Croația, Bosnia, Slovenia și Macedonia.

De la Pharell Williams la Irina Rimes este doar un pas. Artista a lansat de curând o piesă atipică, complet diferită de stilul care a consacrat-o, în colaborare cu starul american care a cucerit întreaga lume cu hitul Liar Liar, Cris Cab. Melodia nou lansată, Your Love, se aude deja la radiouri din Franța și Turcia.

După ce anul 2019 a fost marcat de o colaborare exrem de importantă a lui David Ciente, pentru piesa Ring de pe noul album al Selenei Gomez, Rare, anul acesta, Alex Cotoi a semnat o colaborare de proporții pentru piesa EDM Don’t say goodbye, semnată de Tove Lo, celebra artista care este cunoscută pentru abilitatea de a face din orice piesă un hit, ALOK și Ilkay Sencan. Piesa a fost scrisă de Alex Cotoi, împreună cu cei trei artiști și cu Robert Uhlmann, OhYes! și Hannah Wilson.

Colaborările locale, semnate Global Records, trec granițele țării

Pe lângă colaborările notabile pe plan internațional, Global Records a lansat anul acesta și colaborări între artiști români, care au avut și au succes în țară, la radio, pe tv și pe platformele digitale, dar au trecut și granițele.

Piesele Cum era (Delia feat. Nane), BRB (Alina Eremia feat. Nane) și 3 inimi (Irina Rimes feat. Carla’s Dreams) se regăsesc în playlisturile tuturor radiourilor din România, iar melodia Din trecut (The Motans feat. Alina Eremia) a ocupat primul loc în topul radio. Toate cele patru piesel au milioane de vizualăzări pe YouTube.

De asemenea, piesele VKTM (SICKOTOY x INNA x TAG), Gasolina (SICKOTOY X EM44) și Discoteka (Minelli x INNA) au fost licențiate în țări precum Turcia, Rusia și CIS, Grecia, Cipru, Italia iș Bulgaria, dar se aud și pe radio, în țări precum Portugalia, Turcia, Rusia, Polonia, Austria, Estonia, Franța, Elveția și Germania.

Una dintre piesele care au marcat acest an este Slăbiciuni (Dj Project feat. Andia). Melodia are în acest moment aproape 29 de milioane de vizualizări pe YouTube și 172.000 likes, a fost #1 pe radio în topul săptămânal, pentru 5 săptămâni la rând, difuzată pe toate radiourile comerciale și regionale, dar și pe toate stațiile tv muzicale. Pe Spotify, Slăbiciuni are 1 milion de streams, iar pe Shazam a fost #2.

AYWA (Faydee feat. Valderrama) și Regrete (AMI x Florian Rus) sunt alte două colaborări de excepție lansate de către Global Records anul acesta.

Surprizele continuă, iar muzica nu încetează să bucure oamenii, să le dea speranță și să le fie alături ori de câte ori au nevoie. Artiștii Global Records sunt alături de public și vor aduce și în perioada următoare piese fresh, care să-i ajute pe toți să treacă mai ușor peste această perioadă dificilă.