Câștigătorul sezonului 2 Survivor România a vorbit, în cadrul vlogului său de pe Youtube, despre durerea pe care a simțit-o atunci când a aflat că prietenul său cel mai bun din copilărie a decis să-și pună capăt zilelor.

Zanni a aflat vestea când s-a întors în țară

Băieții au crescut împreună și, deși destinele lor s-au separat, acum câțiva ani, Zanni a continuat să țină la el, astfel, după ce s-a întors în țară, după câștigarea competiției din Republica Dominicană, artistul a aflat că „fratele lui”, așa cum îl numea, s-a sinucis.

„Nu era fratele meu de sânge, dar era ca fratele meu. Împărțeam totul, ne certam, am dus copilăria împreună, dar cumva separați. I-am spus că a sărit de la etajul 6. Eu cu băiatul ăsta nu m-am înțeles prea bine. Eu l-am iubit mult pe el și m-am gândit foarte mult la el în competiție. Nu i-am mai răspuns la mesaj, pentru că băiatul ăsta trăia într-o altă lume. El se gândea la șmecherii, la bani, la țoale de firmă. Cu liceul a început cu petreceri, cu substanțe interzise.

O luase pe arătură, dar am crezut că doar încearcă. Eu m-am apucat de tuns, voiam să mă schimb. Era fratele meu, îl iubeam așa cum este. Îl certam și eram aspru cu el. Dacă nu o să te oprești cu rahaturile astea, nu o să mai vorbim. De atunci nu i-am mai răspuns la niciun mesaj. S-a supărat, m-a evitat de atunci”, a declarat Zanni în vlogul său.

Noi am fost într-o competiție toată viața, a declarat artistul

Prietenul lui i-a trimis un SMS lui Zanni la două zile după ce artistul a ajuns la Survivor, mesaj în care i-a spus cât de mult îl admiră și ține la el, prețuind prietenia lor. Zanni nu a putut vedea mesajul din cauza regulamentului competiției. Cu toate acestea, trapperul regretă cele întâmplate și se gândește că poate lucrurile ar fi stat altfel, dacă ar fi fost în România la momentul respectiv și ar fi putut face ceva pentru a-l ajuta pe prietenul său.

„Aveam sentimentul că nu prea era bine. Aveam niște glume – Bă, la cât de trist ești, mă mir că nu ți-ai luat zilele până acum. Mi-au zis că este o veste nasoală pe care trebuie să mi-o dea. Mi-au spus că fratele meu, Mon, și-a luat zilele. Singur s-a suit și a sărit. Cumva era sentimentul ăla că știu în ce condiții ne-am despărțit, știu că dacă aș fi vorbit cu el poate nu se întâmpla asta. Pentru că el mă iubea foarte mult.

M-am uitat în telefon și el mi-a lăsat un mesaj, exact la două zile după ce am plecat la Survivor. Mi-a recunoscut că eu pentru el am fost o inspirație, că mă iubește, că o să fie mereu lângă mine. Noi am fost într-o competiție toată viața. Mă gândesc că poate nu s-ar fi ajuns aici, poate dacă eram acasă și aș fi văzut mesajul. Nu regret că am fost aspru cu cei din jurul meu. Nu putea nimeni să îl ajute pe Mon.”, a continuat Zanni.