Andreea Marin și Ștefan Bănică jr. au format o bună parte din timp unul dintre cele mai îndrăgite și urmărite cupluri din showbiz, iar odată ce au divorțat, toată lumea a încercat să găsească motivul pentru care cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

Unul dintre prietenii cei mai buni ai actorului nu s-a putut abține și a făcut o serie de declarații uimitoare legate de relația dintre cei doi. Se pare că Andreea Marin trăia un adevărat calvar în căsnicie.

Multă lume susținea că despărțirea a survenit din cauza tratamentelor violente la care era supusă Andreea Marin de către soțul ei, iar mai târziu, zvonurile au fost confirmate de Sabin Ivanov, care a fost cel mai bun prieten al lui Ștefan Bănică timp de 20 de ani.

În anul 2014, afaceristul a dezvăluit că actorul obișnuia să o jignească și să o umilească pe vedeta de televiziune. Mai mult, Ștefan Bănică obișnuia să o lovească, încă de la începutul căsniciei.

De asemenea, prietenul lui Bănică mai susține că toată lumea știa calvarul prin care Andreea Marin trecea, însă nimeni nu a spus niciodată nimic.

”(…) ştiu că o jignea şi o umilea pe Andreea Marin pe unde apuca. El, când nu mai avea replică în faţa ei, începea şi o umilea”. Şi dacă ea îi răspunde la jigniri, pac!, o lovea. Deci, toţi prietenii ştiau, dar nimeni nu a spus nimic până acum. Dacă ar fi tăcut şi nu ar fi ieşit cu minciunile acelea la Antenă, probabil că nu aş fi spus niciodată că o bătea pe nevastă-sa. Dar aş vrea să ştie lumea cât de ipocrit este”, a spus bărbatul.

Durerea din spatele aparențelor

Totodată, el a mai relatat momente halucinante din căsnicia celor doi. Prietenul lui Ștefan Bănică a mărturisit că Andreea Marin plângea mai tot timpul, inclusiv în vacanțe.

”Am văzut-o plânsă. Săraca, era o victimă. Plângea de faţă cu noi, am văzut-o de nenumărate ori plânsă şi când venea acasă spunea că divorţează. Problemele cu agresivitatea faţă de Andreea au fost dintotdeauna. Am fost într-o vacanţă la Madrid în 2007. Ei s-au căsătorit în 2005. Eu cu Simona am fost la muzee şi Andreea era singură pe stradă, plângea. El era la sală, îl durea în fund”, declara Sabin Ivanof, potrivit Playtech.ro.