Orașul Făgăraș este locul natal al lui Nicușor Dan, acum, acolo trăiește doar tatăl său. Bărbatul are 83 de ani și a rămas singur, după ce soția s-a a murit.

Doliu în familia lui Nicușor Dan! Mama sa a murit recent

Grigore Dan, tatăl său, a spus că soția sa a decedat în urmă cu opt luni, fiind acum singur, după un mariaj de aproape 50 de ani.

„Soția mea a murit acum 8 luni, acum sunt singur. Nu împlinise încă 80 de ani, a făcut un infarct și asta a fost, n-am mai avut ce face. Îmi văd de treabă liniștit, nu e problemă, mă mai supără spatele, dar asta e, nu mă plâng. Marea mea bucurie e când vin copiii să mă viziteze, vă dați seama.

Am câteva găini și cam atât, când am nevoie de altceva merg la magazin, că e chiar lângă mine. Mai am ceva pământ dat în arendă, se cultivă pe el ovăz și porumb și de acolo mai primesc ceva. Am o pensie de 2.700 lei, că am fost chiar șef de secție la combinat, îmi ajunge pentru tot.”, a povestit Grigore Dan.

Deși copiii săi au plecat din casa părintească, iar soția i-a murit, Grigore Dan nu este singur. Acesta se îngrijește de câteva pisici și un câine mic.

„Face el gălăgie, dar știu mereu când mă caută cineva, dacă îl aud lătrând. Vă spun sincer, eu niciodată nu închid poarta, că aici ne știm toți bine, n-are cine să vină necunoscut, și dacă vine n-ar avea ce să ia”, a spus tatăl edilului din București.

Grigore Dan, despre fiul său: Nu i-am dat niciodată sfaturi despre politică

Bărbatul a explicat că are o legătură strânsă cu fiul său, vorbind la telefon aproape zilnic. Deși discută des, Grigore Dan a spus că niciodată nu s-a implicat în activitatea politică a lui Nicușor Dan.

„Cu Nicu când vorbesc, vorbesc de ale noastre, nu i-am dat niciodată sfaturi despre politică, despre primărie sau despre lucruri care nu mă privesc. Am avut mereu încredere în copiii mei că își fac bine treaba, nu i-am încurcat niciodată cu sfaturi despre un domeniu la care nu mă pricep”, a declarat Grigore Dan pentru FANATIK.

Nicușor Dan are o soră mai mica

Deși puțini oameni știu detalii despre viața privată a lui Nicușor Dan, acesta a povestit, anterior, că are o soră mai mică, ce deține un cabinet de psihoterapie în București.

„Am o soră care a absolvit Facultatea de Energetică. În timp, şi-a dat seama că n-are nicio vocaţie în această direcţie, iar după o serie de meserii de tranziţie – director de vânzări etc. – a făcut Psihologie, un domeniu de care e extrem de pasionată”, a spus acesta.

În aceeași zi, acesta a vorbit puțin și despre părinții lui:

„Tata a lucrat ca muncitor într-un combinat chimic, într-o secţie în care se fabrica dinamită. Mama a fost contabilă.”