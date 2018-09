Dragnea pregătește candidatura la prezidențiale?

"Eu am spus în CEx şi o spun şi public, opinia mea e că trebuie să avem un candidat comun. Eu am experienţa din miezul USL, am fost printre cei patru care au făcut USL. Când USL s-a rupt, atunci a câştigat altcineva. Urmează când vom face anunţurile să stabilim cine are cele mai mari şanse", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

În paralel Liviu Dragnea ar pregăti minuţios o candidatură la prezidenţiale. Deja au fost alocate fonduri, au fost contactaţi oameni cu experienţă în comunicare şi jurnalişti cu funcţii înalte în televiziuni, ne arată sursele noastre, potrivit stiripesurse.ro

Actualul om de comunicare al lui Dragnea, Anca Alexandrescu, a fost mandatată să se ocupe de comunicarea guvernamentală, pentru campanie fiind luaţi alţi oameni.

Această echipă va avea rolul de a-i schimba imaginea lui Liviu Dragnea şi de a-l contura drept singura soluţie adevărată la Klaus Iohannis.

Sursele noastre arată că, în acest context, Liviu Dragnea este conştient că după alegerile europarlamentare sau mai devreme, coaliţia PSD-ALDE s-ar putea rupe, pentru că Tăriceanu îşi doreşte o candidatură şi este dispus să meargă pe cont propriu.