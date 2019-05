„În 2016, PSD începuse să crească. Cu totul întâmplător am fost condamnat în Dosarul referendumului, complet nevinovat. De ce? Pentru că am spus oamenilor să vină la vot. A venit toamna, am fost trimis în judecată pentru acest dosar. În toamna anului trecut, am avut un miting foarte mare, am fost condamnat. Acum, în preajma alegerilor, iar începe să se creeze tensiune. A apărut un raport al Inspecţiei Judiciare unde se spun lucruri grave despre magistraţii din România. Au început să iasă la iveală multe abuzuri şi a început să mai scadă din intensitatea sistemului mafiot. Unde a rămas riscul? Dacă ăştia vor reveni la putere, vor face un sistem mult mai dur decât l-au făcut Coldea şi Kovesi. Nu, bătălia cu statul paralel nu a afectat statul”, a declarat Dragnea, într-un interviu la Adevărul Live.

Întrebat de ce este îngrijorat, având în vedere că Maior, Coldea și Kovesi nu mai sunt, Dragnea a spus: „SRI nu a plecat. Ca şi conducere. Sunt oameni patrioţi acolo, din păcate, în conducerea SRI sunt oameni care nu au rezistat la tentaţii. S-au remificat legăturile cu DNA şi sistemul de Justiţie.”

