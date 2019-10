Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, spune că PSD a greșit în momentul în care l-a demis pe Sorin Grindeanu, în 2017.

„Principala greşeală a fost când am depus o moţiune împotriva PSD, de către PSD. De acolo au fost mai multe greşeli care au fost decontate, toate, în ziua de astăzi. Nici PSD-ul nu mai avea matematic majoritatea, dar nici cele cinci partide care au reuşit să treacă moţiunea. Se pare că faptul că noi am rămas izolaţi a contat cel mai mult. (…) Principala greşeală a fost când am depus o moţiune împotriva PSD de către PSD. De acolo au fost mai multe greşeli care au fost decontate, toate, în ziua de astăzi”, a afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Acesta spune că este nevoie de o reformă în partid.

„Urmează să ne strângem, partidul, să vedem calea cea mai bună de urmat, presupun că vor fi nişte şedinţe lungi, ancorate în realitate, iar reforma într-un partid întotdeauna se face când este în opozţie, nu când este la putere”, a spus Marcel Ciolacu.

Oficialul spune că „Lista de priorităţi a partidului nu a fost cea corectă”, a precizat Ciolacu. Acesta a precizat că locul partidului este în opoziție.

„Din cunoştinţele mele, nu există în acest moment un mandat a partidului, eu nu am ştiinţă de el. Din punctul meu de vedere PSD a intrat astăzi în opoziţie, cine gândeşte altfel presupun că nu este ancorat în realitate şi părerea mea că aici este locul paridului în perioada următoare. Doamna Dăncilă este preşedintele partidului. Asta este realitatea, eu nu o pot nega. Presupun că urmează să ne strângem forurile partidului şi să luăm nişte decizii, nu sunt unul dintre cei care cred că doamna Dăncilă trebuie să-şi retragă candidatura”, a mai declarat Ciolacu.

