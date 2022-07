Capital a luat legătura cu Dr. Beatrice Mahler cu privire la proiectele pe care aceasta le-a realizat în ultima perioadă. În cadrul interviului, Beatrice Mahler a prezentat și care au fost provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul carierei și care este rețeta pentru a deveni o femeie de succes.

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate in ultimul an? Ce proiecte aveti pentru acest an?

Dr. Beatrice Mahler: „Anul 2021 a impus în Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta o reorganizare profundă, nu doar la nivel de circuite medicale, normale oarecum fiind în an pandemic, ci și o reorganizare a structurii secțiilor medicale și a compartimentelor administrative. Sigur, am continuat implementarea proiectelor de screening a tuberculozei, până la finalul anului 2021 fiind examinați radiologic peste 46.000 de persoane din România, iar azi suntem aproape de 60.000, am continuat implementarea unui proiect norvegian, în care unul dintre obiective este educația voluntarilor ca persoane de suport în asistența pacientului cu tuberculoză, care poate să își efectueze tratamentul la domiciliu și, nu în ultimul rând, am implementat proiectele specifice pandemiei, care au adus dotări importante în institut. Anul 2021 a fost anul în care am făcut demersuri către Ministerul Fondurilor Europene în vederea finanțării Centrului de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, din PNRR, care are studiu de fezabilitate finalizat, un spital nou destinat pacientului cu tuberculoză, pentru că, încă România este pe primul loc în Europa ca număr de cazuri de tuberculoză, iar cazurile grave de tuberculoză, care din păcate nu sunt puține, au nevoie de condiții de control a infecției, standard de diagnostic și tratament, conform cerințelor internaționale. Al doilea proiect demarat în 2021 și finalizarea în aprilie 2022 a fost studiul de fezabilitate care vizează construirea unui Centru de Oncologie și Radioterapie pentru pacientul cu cancer pulmonar. În acest moment, pacientul cu cancer pulmonar din România, vine la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta pentru diagnostic, o foarte mică parte din pacienții diagnosticați pot însă beneficia aici de tratament oncologic, iar despre tratamentul radioterapeutic nici nu poate fi vorba în acest moment, asfel că acești oameni, extrem de marcați de un diagnostic crunt încep un adevărat slalom între spitale pentru a găsi un loc la oncolog sau la radioterapeut. Prin crearea acestui centru îmi doresc ca orice pacient care are suspiciune de cancerul pulmonar, o dată intrat pe poarta Institutului Marius Nasta, să poată beneficia de toate procedurile de diagnostic și tratament necesare, pentru că, numai în acest mod putem vorbi de îngrijire centrată pe pacient.”

Capital: Care au fost cele mai mari provocari pe le-ati avut de-a lungul carierei si cum le-ati rezolvat?

Dr. Beatrice Mahler: „Cel mai sensibil moment, din punct de vede al deciziei manageriale a fost cel din pandemie, când am trebuit să reduc nivelul de oxigen administrat, astfel încât saturația pacienților să se mențină la 93%. Pot să spun azi că a fost cel mai provocator moment pentru că, ceea ce nu știam atunci, era în cât timp vom avea cisterna care să alimenteze cu oxigen stația centrală din curte. În astfel de momente suportul și mobilizarea întregii echipe medicale este esențială, lucru pe care l-am simțit, am acționat atunci toți în aceeași direcție, lucru pentru care le mulțumesc.

Un alt moment delicat, din fericire finalizat cu bine a fost cel în care am primit un telefon ” foc la Nasta”… astfel de minute până când vezi că pacienții și colegii tăi sunt bine îți iau ani din viață.

Din punct de vedere al resursei umane cea mai dificilă perioadă a fost cea a stării de urgență, în care ”FRICA” personală și colectivă au fost cel mai mare dușman al acelor zile. Frica a luat forme variate, de la panică, la stupoare, dar și agresiune verbală și demisie, practic în acele momente personalul medical a trebuit să aleagă între supraviețuirea personală, ca un instinct și datoria față de pacient, ca o responsabilitate. Practic, frica a acaparat gândurile, emoțiile, viața noastră a tututror, iar rolul meu ca manager a fost să le cer să își folosescă mintea pentru a găsi posibilități și soluții pentru pacienții noștri.”

Capital: Care este reteta succesului pentru compania din care faceti parte?

Dr. Beatrice Mahler: „În spitalele publice nu cred că putem vorbim de succes, mai ales într-un spital public care nu oferă din păcate condiții hoteliere similare spitalelor private, însă, cu siguranță nu pot să nu vorbesc de profesionalismul și dăruirea față de pacient a celor mai mulți colegi din Institutul Marius Nasta. Deși în medicina românească încă pacientul urmează medicul, cred eu, că este momentul unei schimbări profunde de mentalitate a pacientului român, care, în scurt timp va alege echipa de profesioniști a unui spital, deoarece de la diagnostic și până la tratament vorbim de o echipă complexă în care clinicianul este interfața care ajunge la pacient.”

Capital: Cum arata programul dumneavoastra zilnic?

Dr. Beatrice Mahler: „Încep ziua la 5:30 cu sport, la 7:30 sunt la spital unde activitățile sunt divese, prima parte a zilei fiind de regulă destinată activității medicale și didactice (pacienți și studenți), iar a doua parte a zilei, activități de management.”

Care sunt cele mai importante realizari pe care le-ati avut in ultima perioada?

Dr. Beatrice Mahler: „Pe plan profesional, de la începutul mandatului de manager până azi, Institutul de Pneumpftiziologie Marius Nasta este într-un continuu proces de transformare, modernizare și adaptare la nevoile societății, pot spune azi că sunt mândră să fac parte dintr-o echipă care înțelege că schimbarea este necesară pentru progres.

Pe plan personal, am realizat că, în fiecare moment al vieții putem alege, că nicio alegere nu este greșită și că, pentru ai ajuta pe cei din jurul tău este important să fii tu echilibrat cu tine însuți.”

Capital: Aveti hobbyuri care ar putea fi evidentiate?

Dr. Beatrice Mahler: „Nu știu dacă pot să vorbesc de un hobby, îmi place să citesc, de altfel cititul a fost și este modalitatea în care reușec să ”evadez” din problemele tumultoase ale zilei.

Capital: Care credeti ca este reteta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Dr. Beatrice Mahler: „Cred că fiecare femeie este de succes, doar că unele dintre noi prin ceea ce ne-am asumat într-un anumit moment al vieții suntem mai vizibile.”

Capital: Cum v-ati caracteriza intr-o singura fraza?

Dr. Beatrice Mahler: „Ambiție, perseverență, dăruire și iubire față de om.”

Capital:Ne puteti indica un dicton care sa va defineasca?

Dr. Beatrice Mahler: ” Medicina este ştiinţă şi conştiinţă încălzite de iubire faţă de oameni.” Iuliu Hațieganu