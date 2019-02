Două companii rivale se unesc şi schimbă regulile jocului! Vor crea sute de locuri de muncă

Cele două companii investesc peste 1 miliard de euro în total pentru a dezvolta şi a interconecta mai îndeaproape serviciile proprii de car-sharing, ride-hailing, staţii de încărcare pentru vehicule electrice şi transport multimodal. Cooperarea celor două companii presupune cinci verticale: Reach Now pentru servicii multimodale, Charge Now pentru staţii de încărcare electrică, Free Now pentru taxi ride-hailing, Park Now pentru parcare şi Share Now pentru car-sharing.

„Serviciile noastre de mobilitate reunesc de o bază consistentă de utilizatori, iar acum facem următorul pas strategic. Reunim puterea şi expertiza a 14 branduri de succes şi investim peste 1 miliard de euro pentru înfiinţarea unui nou jucător pe piaţa de mobilitate urbană, aflată într-o un ritm de creştere accelerat. Prin crearea unei reţele inteligente de parteneriate, vom avea posibilitatea de a defini mobilitatea urbana, în prezent şi în viitor, şi de a potenţa la maximum beneficiile oferite de oportunităţile deschise de digitalizare, shared-services şi nevoia crescută de mobilitate a clienţilor noştri. De asemenea, suntem deschişi spre viitoare colaborări cu alţi furnizori, inclusiv startup-uri şi jucători cu experienţă”, a declarat Dieter Zetsche, director al Consiliului de conducere al Daimler AG şi Director Mercedes-Benz Cars.

Companiile spun că jucătorul global va schimba regulile jocului.

"Cei 60 de milioane de utilizatori pe care îi avem în prezent vor beneficia de un ecosistem sustenabil, perfect integrat, de servicii de car-sharing, ride-hailing, parcare, staţii de încărcare şi servicii de transport multimodal. Avem o viziune clară: aceste cinci servicii vor fuziona şi mai mult pentru a forma un singur portofoliu de servicii de mobilitate, ce va include o flotă de maşini electrice şi autonome care se încarcă şi parchează autonom, interconectându-se cu alte modalităţi de transport. Acest portofoliu de servicii va fi un punct cheie în strategia noastră ca furnizor de mobilitate. Cooperarea este modalitatea perfectă pentru noi de a ne maximiza şansele de reuşită într-o piaţă aflată în plină dezvoltare, în timp ce vom împărţi investiţiile”, a spus Harald Krüger, director al consiliului de conducere BMW AG.

În România, Daimler AG este prezent încă din anul 2017 pe segmentul de mobilitate urbană, atunci când Intelligent Apps, parte a companiei Daimler Mobility Services, a achiziţionat în proporţie de 100% start-up-ul românesc Clever.

“Suntem foarte entuziasmaţi de acest parteneriat între grupurile Daimler AG şi BMW în domeniul serviciilor de mobilitate. Vorbim deja la nivel global despre o nouă viziune care integrează serviciile de transport public cu cele de taxi sau car-sharing, aşa cum evidenţiază şi parteneriatul de astăzi. Suntem mândri că o inovaţie 100% românească, aşa cum este Clever, este astăzi susţinută de expertiza şi viziunea acestor doi mari jucători globali, ceea ce ne oferă perspective excelente pentru dezvoltare şi creştere pe piaţa din România. Clever a devenit în mai puţin de 5 ani, prin inovaţie şi investiţii susţinute, lider pe piaţa locală pe segmentul aplicaţiilor mobile de taxi, având în prezent peste 1 milion de utilizatori şi 30.000 de şoferi prezenţi în aplicaţie”, a declarat Andrei Frunză, general manager Clever.

Serviciile de mobilitate ale celor două companii se bazează pe o experienţă vastă şi pe o bază solidă de utilizatori, cu un total cumulat de peste 60 de milioane de clienţi activi, în prezent.

„Ne îndreptăm în mod clar către creştere şi, împreună, vom continua să investim consistent în serviciile noastre comune de mobilitate. Aşa cum ne dorim să adăugăm noi opţiuni de transport, vrem să ajungem la cât mai mulţi oameni din oraşele din întreaga lume, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii urbane”, a explicat Krüger.