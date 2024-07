Google este în discuții pentru achiziționarea unei companii de securitate cibernetică și cloud. Acesta este numită Wiz.

Tranzacția este evaluată la 23 de miliarde de dolari. Dacă se va finaliza, ar reprezenta cea mai mare achiziție din istoria companiei, scrie Bloomberg.

Wiz a fost evaluată la 12 miliarde de dolari

Wiz a fost fondată în Israel în 2020 și are sediul în New York. În luna mai a acestui an, compania a fost evaluată la 12 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare în care a atras un miliard de dolari. În decursul a doi ani, Wiz a înregistrat o creștere rapidă, cu veniturile anuale care s-au triplat.

Nu se știe încă dacă discuțiile dintre gigant și Wiz vor conduce la o achiziție. Google a efectuat puține achiziții de ordinul miliardelor de dolari. Procedurile pentru cele mai mari tranzacții durează mult pentru a evalua impactul asupra concurenței.

Cea mai mare achiziție a Google, în 2012

Niciuna dintre cele două companii nu a comentat zvonurile referitoare la o posibilă tranzacție.

Cea mai mare achiziție din istoria Google a avut loc în 2012. Atunci, compania a plătit 12,5 miliarde de dolari pentru Motorola Mobility. În ianuarie 2014, a vândut Motorola către Lenovo pentru mai puțin de 3 miliarde de dolari.

A doua cea mai mare achiziție a gigantului a avut loc acum doi ani. Atunci, s-a plătit 5,4 miliarde dolari pentru preluarea Mandiant Inc.

Compania oferă soluții pentru reducerea amenințărilor de securitate cibernetică

Printre clienții săi, Wiz numără companii precum BMW, Slack și Morgan Stanley. Compania oferă soluții pentru reducerea amenințărilor de securitate cibernetică în domeniul cloud-computing.

Compania vede securitatea cibernetică și cloud-ul ca fiind domenii cu potențial mare de creștere în afacerile sale.

Serviciile oferite de Google

Google este una dintre cele mai mari și influente companii de tehnologie din lume, cunoscută pentru diversele sale servicii și produse inovatoare. Fondată în 1998, ea a devenit rapid un gigant în industria digitală. Acesta a transformat modul în care utilizatorii interacționează cu internetul și informațiile.

Printre cele mai cunoscute produse și servicii se numără motorul de căutare Google Search. El este utilizat de miliarde de oameni zilnic pentru a găsi informații pe internet. Google oferă:

servicii de e-mail (Gmail),

navigare pe hărți (Google Maps),

platforme de video-sharing (YouTube),

sisteme de operare pentru dispozitive mobile (Android),

suite de aplicații de productivitate (Google Workspace),

soluții de cloud computing prin Google Cloud.

În plus, este activă în domenii de pionierat tehnologic precum inteligența artificială, vehicule autonome, realitate augmentată și virtuală, și are o influență semnificativă în dezvoltarea tehnologiilor emergente.