”Cel mai mare proiect din cariera mea rămâne înființarea Centrului NoRo la Zalău prin Programul de Cooperare Norvegiano – Român, folosind modelul norvegian al Centrului pentru Boli Rare Frambu. NoRo a fost deschis în anul 2011. A fost un proiect de peste 2.000.000 de euro prin care am construit și dotat centrul, am creat un grup de colaborare interdisciplinară și intersectorială pentru propunerea unui Plan Național de Boli Rare”, a declarat Dorica Dan pentru Capital. 12-14 pacienți cu același diagnostic rar din toată țara vin pentru perioade de o săptămână la Centrul NoRo pentru terapie si instruire în managementul bolii și educație terapeutică. Aici găsesc servicii medicale (ambulatoriu de specialitate: psihiatrie pediatrică, pediatrie și genetică), evaluare psihologică și socială, abordare interdisciplinară, dar beneficiază și de acces la ședințe de ergoterapie, hidroterapie, masaj, kinetoterapie, terapie comportamentală, logopedie, terapie senzorială, terapie ocupațională și multe alteservicii prin care și foarte importantul modul de instruire a asistenților personali. Bineînțeles, și aici pandemia a fost necruțătoare. ”În pandemie, obiectivul major al proiectului nostru a fost asigurarea continuității îngrijirii prin crearea platformei www.centrulnoro.ro pentru a oferi servicii online pentru beneficiarii noștri: consultații medicale, terapii, consiliere socială și psihologică, grupuri de suport, terapie și educație terapeutică online, cursuri, seminarii, conferințe etc. Am lansat platforma în septembrie și până la finalul anului am avut 214 beneficiari în serviciile noastre de terapie de grup și individuală online, 850 de persoane înrolate la cursuri și peste 1000 persoane la diverse evenimente”, ne-a mai spus Dorica Dan.