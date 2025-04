Miercuri, pe 2 aprilie, Donald Trump a declarat că aceasta este o zi de „independență economică”, anunțând impunerea unor tarife reciproce asupra mai multor țări din întreaga lume. Totodată, Trump a reafirmat că, începând de la miezul nopții, vor fi aplicate taxe vamale pentru toate automobilele care nu sunt produse în Statele Unite.

În cadrul unui eveniment la Rose Garden, liderul de la Washington a declarat:

Președintele SUA a afirmat că fondurile obținute din tarife vor fi folosite pentru „a ne reduce taxele și a ne plăti datoria națională”, conform unui articol publicat de CNN.

Donald Trump a ajuns miercuri în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, fiind întâmpinat cu urale și aplauze din partea asistenței. S-a îndreptat direct spre pupitru, salutând și gesticulând către mulțime înainte de a începe discursul.

În timpul alocuțiunii sale, Trump a susținut că SUA au fost „jefuite, violate și jefuite de țări apropiate și îndepărtate, atât prietene, cât și inamice”. De asemenea, a declarat că, de-a lungul anilor, „cetățenii americani care muncesc din greu” au fost obligați „să stea pe margine în timp ce alte țări se îmbogățeau și deveneau puternice”.

Donald Trump a reafirmat că, începând de la miezul nopții, va impune un tarif de 25% pentru toate vehiculele fabricate în afara Statelor Unite.

În discursul său, Trump a subliniat dezechilibrele din comerțul internațional, susținând că uneori „prietenul (este) mai rău decât dușmanul”. El a exemplificat prin faptul că peste 80% din mașinile fabricate în Coreea de Sud sunt vândute pe piața internă, iar în Japonia, peste 90% dintre autoturismele vândute sunt produse local, în timp ce automobilele fabricate în SUA au o prezență redusă pe aceste piețe.

Ulterior, președintele a prezentat un tabel cu tarifele reciproce impuse, subliniind că Washingtonul a dat dovadă de generozitate, având în vedere că unele țări traversează perioade dificile. Potrivit tabelului prezentat de Trump, Uniunea Europeană va fi supusă unui tarif de 20%.

Reuters a publicat lista tarifelor impuse altor țări:

De asemenea, Trump le-a transmis liderilor străini că, dacă doresc ca tarifele impuse de Statele Unite să scadă, trebuie să își reducă propriile tarife.

„Dacă se plâng, dacă vreţi ca tariful vostru să fie zero, atunci vă construiţi produsul chiar aici în America, pentru că nu există niciun tarif dacă vă construiţi fabrica, produsul, în America. Şi am văzut companii care vin aici cum nu am mai văzut până acum”, a declarat el.