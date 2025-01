Forumul Economic Mondial de la Davos a găzduit o intervenție mult așteptată din partea fostului președinte al Statelor Unite, Donald Trump. Deși nu a participat fizic, acesta a transmis un discurs video care a captat atenția numeroșilor lideri, directori și oficiali internaționali prezenți.

Printre aceștia s-au numărat personalități importante precum șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și fostul secretar de stat american, John Kerry. În cadrul intervenției, Trump a abordat subiecte precum dereglementarea, politica energetică, relațiile internaționale și reforma fiscală, reiterând viziunea sa pentru o „Americă deschisă pentru afaceri.”

Donald Trump a început prin a evidenția eforturile administrației sale de a dereglementa numeroase industrii, descriind acest proces drept o „revoluție a bunului simț.”

Acesta a criticat vehement inițiativele precum Green New Deal, pe care le-a numit „Green New Scam,” și a explicat retragerea din Acordul de la Paris drept o măsură necesară pentru a proteja economia SUA.

„Am încetat ridicolul și incredibil de risipitorul Green New Deal. Îl numesc Green New Scam, m-am retras din acordul unilateral de la Paris privind clima și am încheiat mandatul nebunesc și costisitor de vehicule electrice”, a declarat Trump.