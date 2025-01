Într-un mesaj postat pe rețelele sale Truth Social și X (fostul Twitter), Trump a descris noua sa criptomonedă drept o „meme coin”, conform AFP.

În orele ce au urmat lansării criptomonedei, comunitatea cripto a exprimat dubii privind legitimitatea acestui nou activ și conexiunea sa cu Donald Trump, mulți temându-se că ar putea fi vorba despre o înșelătorie, având în vedere istoricul „meme coins”. Totuși, faptul că anunțurile au fost postate pe conturile oficiale ale președintelui ales și că una dintre companiile implicate în proiect, CIC Digital LLC, fusese deja utilizată de Trump pentru vânzarea de NFT-uri (Non Fungible Tokens), a reușit să liniștească piața.

„Meme coin” nu are nicio utilitate economică sau tranzacțională și este adesea considerată un activ pur speculativ, conform AFP. Site-ul oficial al proiectului explică că „Meme Trump” celebrează un lider care nu cedează niciodată, indiferent de circumstanțe, făcând referire la tentativa de asasinat a candidatului republican din iulie anul trecut.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025