Donald Trump a reușit, din nou, să-și pună în cap NATO și Europa. După declarațiile sale incendiare, nu a durat mult până să apară primele reacții.

Amintim că Trump, aflat sâmbătă la un miting electoral, a lăsat de înțeles că SUA nu va sări în apărarea vreunei țări aliate din NATO, dacă aceasta nu contribuie suficient la bugetul Alianței. Mai mult, i-a invitat practic pe ruși să le atace.

„Eu am spus: Toată lumea va plăti. Ei au spus: Ei bine, dacă nu vom plăti, ne veţi proteja în continuare?. Eu am spus: Sub nicio formă. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a afirmat Trump.