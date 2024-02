Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite, a declarat sâmbătă că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” unei țări membre a NATO care nu respectă directivele privind cheltuielile pentru apărare. Aceasta este o recunoaștere șocantă că, în cazul unei realegeri, el nu ar respecta clauza de apărare colectivă a Alianței, conform raportului CNN.

”NATO era falimentară până când am apărut eu”, a declarat Trump la un miting în Conway, Carolina de Sud. ”Eu am spus: Toată lumea va plăti. Ei au spus: Ei bine, dacă nu vom plăti, ne veţi proteja în continuare?. Eu am spus: Sub nicio formă. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a susţinut el.