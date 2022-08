Doliu în lumea filmului! Actrița Charlbi Dean Kriek s-a stins din viață

Charlbi Dean Kriek, actriță și model de origine sud-africană, s-a stins din viață luni, la doar 32 de ani. Tragicul incident a avut loc la New York, potrivit unei purtătoare de cuvânt de-a ei.

„Este îngrozitor”, a răspuns pentru agenția de presă AFP o reprezentantă a lui Charlbi Dean Kriek, confirmând informaţiile de la TMZ. Potrivit TMZ şi Deadline, Charlbi Dean Kriek a murit „subit”, luni, într-un spital din New York. Momentan, cauza morţii ei nu a fost anunţată, nici o eventuală boală de care să fi suferit.

Charlbi Dean Kriek a jucat rolul Yayei în filmul „Triangle of Sadness”. Yaya era un top model şi influencer, obsedată de imaginea şi cariera sa, care pleacă într-o croazieră de lux alături de un prieten manechin. Filmul este o satiră despre oamenii bogați și despre viața de lux. La cinci ani după apariția sa, acest film a câștigat al doilea premiu Palme d’Or la cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes.

Charlbi Dean Kriek s-a născut pe data de 5 februarie 1990 la Cap (Africa de Sud). Ea a debutat ca model la vârsta de șase ani, apoi a început o carieră în cinema la 20 de ani cu primele filme sud-africane: „Spud” (2010), „Spud 2” (2013), „Don’t Sleep” (2017) și „An Interview with God” (2018).

Doliu pe Broadway! Robert LuPone s-a stins din viață

Vă amintim că, zilele trecute, Robert LuPone, un veteran al televiziunii care a jucat în serialul TV „The Sopranos” și în numeroase spectacole de pe Broadway, a pierdut lupta cu cancerul pancreatic. El era fratele celebrei actrițe de pe Broadway, Patti LuPone. Acesta a decedat la vârsta de 76 de ani.

Robert LuPone s-a născut în Brooklyn. El a absolvit Școala Julliard în 1968 cu o diplomă în dans. În același an, și-a făcut debutul pe Broadway în piesa „Sweet Potato” de Noel Coward. De-a lungul carierei sale, Robert LuPone a apărut în mai multe spectacole de pe Broadway, inclusiv în producția originală „A Chorus Line”, pentru care a obținut o nominalizare la Premiul Tony. Printre alte spectacole pe Broadway în care a apărut se numără „Minnie’s Boys”, „The Rothschilds”, „The Magic Show”, „A View from the Bridge”, „True West” și „A Thousand Clowns”.

În ceea ce privește televiziunea, Robert LuPone a apărut în mai multe telenovele, printre care „Guiding Light” și „All My Children”, aceasta din urmă aducându-i o nominalizare la Daytime Emmy. În serialul TV „The Sopranos”, Robert LuPone a jucat rolul vecinului și medicului lui Tony Soprano, Dr. Bruce „Cooze” Cusamano.

Robert LuPone a contribuit, totodată, la formarea „Manhattan Class Company”, cunoscută astăzi sub numele de MCC Theater (cunoscut pentru că produce piese de teatru și musicaluri și a fost responsabilă pentru aducerea pe Broadway a unor spectacole precum „Hand to God” și „Wit”, câștigătoare a Premiului Pulitzer).