Este doliu uriaș în România. Unul dintre cei mai cunoscuți actori și-a pierdut viața la numai 51 de ani. S-a aflat care au fost cauzele decesului.

Lumea teatrului din România este în stare de șoc. Actorul Marius Cisar s-a stins din viață la vârsta de 51 de ani. Cuza decesului a fost infarctul.

În momentul în care s-a stins din viață, actorul se afla la locul de muncă, chiar în biroul de la Centrul Cultural Reduta. La fața locului a sosit imediat un echipaj de medici, dar aceștia nu l-au mai putut salva. Au fost nevoiță să declare decesul

Marius Cisar a fost absolvent al Academiei de Arte George Enescu din Iaşi, Facultatea de Teatru, promoția 1994 și a lăsat în urmă o carieră bogată. Acesta a jucat în peste 50 de piese de teatru și și-a încântat publicul cu fiecare reprezentație.

O mare parte din cariera sa a activat ca actor al Teatrului “Sică Alexandrescu” din Braşov, iar din 2009 a ocupat funcţia de manager al Centrului Cultural Reduta. A fost arhitectul festivalului naţional de teatru dedicat liceenilor, „Amprente”, și a creat un festival național de teatru politic, destinat teatrelor profesioniste, numit „Scenele Memoriei”.

Pe lângă reprezentațiile de pe scena teatrului, Marius Cisar a derulat și alte activități demne de laudă. Timp de doi ani a fost profesor de dicție la Universitatea de Jurnalism Româno-Canadiană. Apoi a mai colaborat cu Institutul Cultural Român ca profesor în cadrul Taberei Internaționale de limbă, cultură și civilizație românească. A fost mentor în cadrul școlii de televiziune IMedia Pro, unde a predat disciplina „Arta vorbirii”. Însă cel mai bine s-a simțit în postura de actor.

„Dacă un actor are ceva special, e acel simț în plus pe care și-l dezvoltă și care-i permite să-și exteriorizeze emoțiile, astfel încât ele să ajungă sub formă de energie la public. În actorie este vorba de foarte mult altruism, generozitate și o iubire nețărmurită. E genul de meserie în care dacă nu este armonie, nu te bucuri de armonie nici în viața privată. Este o dependență foarte puternică între destinul meu artistic și destinul meu ca simplu om”, declara actorul în anul 2019.