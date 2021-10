Ministerul Public a transmis că judecătoarea Bianca Elena Țăndărescu de la ICCJ a încetat din viață, fără a preciza însă şi motivul decesului.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție îşi exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a doamnei BIANCA ELENA ȚĂNDĂRESCU, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, şi transmite condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, transmite Ministerul Public.

Parcursul profesional al Biancăi Elena Țăndărescu

Bianca Elena Țăndărescu a absolvit Facultatea de Drept in 1996. Judecătoarea a povestit într-un interviu despre parcursul profesional.

„Am promovat, in acelasi an, examenul de admitere in magistratura, stagiatura la Judecatoria Drobeta Turnu Severin, dupa definitivat, la Judecatoria sectorului 1, apoi la Tribunalul Bucuresti si, din anul 2006, la Curtea de Apel Bucuresti. Sunt formator, din anul 2005, la catedra de Drepturile omului a Institutului National al Magistraturii, colaborator permanent, la sectiunea CEDO, a portalului Juridice.ro. Am facut parte din comisii de elaborare a subiectelor la drepturile omului si din comisii de examinare la disciplinele drept procesual civil si drept civil; publicatii de specialitate”, declara judecătoarea într-un interviu.

Judecătoarea spunea că este necesar să ai o desăvârșire profesională petru a face față sistemului.

”Cred ca rostul fiintei este sa se desavarseasca. Deci, nevoia de desavarsire profesionala, nevoia de a avea o privire sinoptica asupra sistemului, de a imi folosi experienta deja acumulata, insotita, in mod necesar, de responsabilitatea de a face lucrurile bine si la acel nivel”, menționa Bianca Elena Țăndărescu într-un interviu pentru Juridice.ro.

Mesaj din partea mai multor asociaţii de magistraţi

„Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului şi Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române regretă profund dispariția fulgerătoare dintre noi a doamnei Bianca Elena Ţăndărescu, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Este nemărginită tristețea pentru toți cei care au cunoscut-o, ca Profesionist al dreptului, dar mai ales ca Om, de-a lungul întregii activităţi în slujba Dreptăţii.

Aşa cum descria în interviul pentru promovarea la instanţa supremă idealurile şi vocaţia profesiei de magistrat, a reuşit să pună în valoare toate calităţile pe care ar trebui să le aibă orice judecător: „Drept, echilibrat, mult ştiutor de carte, structurat şi structurant pentru sistem”. Şi multe, multe altele…

În urma sa rămân numeroase contribuţii la evoluţia dreptului şi a corpului profesional al magistraţilor, prin jurisprudenţă, doctrină, studii de specialitate, participări la conferinţe, în comisiile de elaborare a subiectelor sau de examinare, în selectarea şi formarea unor generaţii de magistraţi, ca formator al Institutului Naţional al Magistraturii, la catedra de Drepturile Omului.

Suntem alături de familia îndurerată, care trece prin momente de grea suferință.

Dumnezeu să o odihnească în pace!”