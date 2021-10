COVID face ravagii în România! Criza locurilor de veci, accentuată de valul de înhumări

Autoritățile mai spun că într-o singură zi au fost înregistrate 14 decese în municipiul Botoşani, motiv pentru care a fost nevoie de închirierea unui excavator care să sape gropile, având în vedere că groparii nu mai făceau față.

„Pe 12 octombrie au fost 14 înhumări. Am închiriat un excavator. A fost o situaţie de forţă majoră deoarece trebuiau săpate şapte gropi. Celelalte familii aveau deja locuri concesionate”, a declarat Marinela Vieru, directorul SPAPOC. Oficialul a adăugat că nu poate să prevadă ce se va întâmpla în zilele următoare.

În ultimele zile, numărul celor care s-au stins din viață în acest oraș a crescut. În plus, datele arată că, la nivelul municipiului, Botoșani, în fiecare lună, erau înregistrate aproximativ 50 de decese. Acum însă, numărul acestora s-a dublat.

Botoșănenii care au trecut prin momente tragice au povestit că la capelă erau depuși mai mulți decedați.

„Am avut un deces în familie şi am avut parte de o situaţie greu de descris în cuvinte. Când am mers la priveghi erau trei persoane decedate depuse în capela de lângă biserica de la Pacea, două în pridvor şi două în biserică. Este multă durere. Nu am crezut că acest coronavirus va aduce o aşa de mare durere”, a declarat un botoşănean, notează monitorulbt.ro