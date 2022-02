Cristi Marinescu, un celebru jurnalist sportiv din Piteşti şi corespondent al Gazetei Sporturilor de peste zece ani, s-a stins din viață la 67 de ani. Nefericitul incident a fost transmis de FC Argeș, care a scris un un mesaj emoţionant pe pagina oficială a clubului de fotbal.

FC Argeș: Cristi Marinescu a fost unul dintre cei mai apreciați jurnaliști sportivi ai Argeșului

„Clubul FC Argeș regretă dispariția gazetarului sportiv argeșean Cristi Marinescu (67 ani). Acesta se confrunta cu probleme grave de sănătate, fiind diagnosticat cu diabet. În urmă cu 7 ani, medicii au fost nevoiți să-i amputeze un picior după ce a făcut o cangrenă. A fost internat la Spitalul din Mioveni, ulterior fiind transferat la SJU Pitești, unde s-a infectat cu Covid-19.

Cristi Marinescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști sportivi ai județului. A lucrat mai bine de două decenii la mai multe publicații din Argeș, dar și la Gazeta Sporturilor. Îl vom păstra mereu în gândurile noastre! Dumnezeu să-l odihnească în pace!. Sincere condoleanțe familiei îndurerate!”, este mesajul public de pe Fotbal Club Argeș Pitești.

În 2015, regretatul jurnalist povestea cum a luat contact cu sportul și care au fost primele sale articole despre sportivii români.

„Am început să joc handbal la Câmpulung, în clasa a 9-a de liceu, în anul 1977 şi am ajuns să joc în Liga I. Am fost portar şi am jucat la ASA Târgu Mureş, la Găeşti şi la Dacia Piteşti. Eram singurul portar de handbal din ţară care apăram în pantaloni scurţi. Din 1985 m-am apucat de arbitraj şi am arbitrat până în 1997 sau 1998. Am fost primul care am scris de Mutu, de Dani Coman, de Dică. Lui Mutu eu i-am zis prima dată „Briliantul”, după care a preluat-o Neţoiu, că Mutu e briliantul lui!”, declara Cristi Marinescu atunci, conform România TV.

Reamintim că miercuri, 9 februarie, profesorul de matematică Nicolae Filiș s-a stins din viață. Cumplita veste a fost transmisă de Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, Filiala Gorj.

Cunoscutul profesor a fost decorat cu Medalia „Regele Mihai I pentru Loialitate”, în anul 2008, de către regele Mihai I. Regretatul profesor este cel care a pus bazele Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei Gorj și ocupa funcția de președinte de onoare în cadrul organizației.

„S-a stins din viaţă domnul prof. Nicolae Filiş, fondator al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei – ANRM Gorj, decorat în anul 2008, cu Medalia „Regele Mihai I, pentru Loialitate”, de către M.S. Regele Mihai I.

Nicolae Filiș a fost pasionat de fotografie

Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, Filiala Gorj mai notează că regretatul profesor a predat în Sânpetru, Târgu Jiu, dar și în Maroc.

„Pasionat de fotografie, membru al Uniunii Artiștilor Fotografi din România din 1978, a expus lucrări în saloanele de fotografie din toate marile orașe ale țării. A început studiul fotografiei artistice în Africa, în 1974, unde a predat matematică timp de trei ani, ca profesor cooperant, copiilor din Maroc. Împreună cu doi colegi francezi a pus pe picioare un laborator foto, abordând fotografia din punct de vedere artistic și profesional. A fost de cinci ori în Sahara și a vizitat India, țară surprinsă în fotografii pe care le-a expus și la Târgu Jiu.

După constituirea Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei – ANRM, distinsul profesor gorjean, susținând principiile și valorile monarhiei, a înființat ANRM Gorj. Amintirea sa va dăinui în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut! Un model de demnitate, onoare și curaj”, arată ANRM Gorj.