Este vorba despre Tony Hsieh, un milionar american. Acesta a murit în urma unui incendiu produs în urmă cu zece zile la casa părinților săi din Connecticut. Cu toate acestea, nu au fost date detalii despre cauza morții sau despre natura rănilor suferite de acesta. Totuși, un comunicat anunță faptul că acesta a murit în liniște, înconjurat de familie.

Tony Hsieh s-a născut în Statele Unite ale Americii, în 1973, însă părinții săi sunt originari din Taiwan. Acesta era absolvent al Harvard, cu specializare în IT. La vârsta de 46 de ani acesta era fondatorul Zappos.com, un site pentru vânzări de încălțăminte și îmbrăcăminte care a fost preluat de curând de Amazon cu mai mult de un miliard de dolari. Preluarea Amazon i-a permis să se retragă după ce condusese compania timp de mai bine de 20 de ani.

Cine a fost Tony Hsieh

În același timp, Tony Hsieh era un investitor căruia i se atribuia un rol central în revitalizarea centrului orașului Las Vegas, unde a ajutat la înființarea a numeroase start-up-uri, restaurante, dar și alte afaceri.

Veste morții americanului a provocat un val de reacții pe rețelele de socializare. Compania pe care a fondat-o, Zappos, a declarat într-un comunicat de presă faptul că lumea a pierdut ”un uriaș vizionar”.

De menționat este faptul că bărbatul este și autorul unei cărți, „Delivering Happiness”, în care și-a descris filosofia de a avea grijă atât de clienți, cât și de angajați.

Primarul orașului Las Vegas, Carolyn Goodman, a declarat că moartea lui Hsieh este o „tragică pierdere”, iar Ivanka Trump, fiica președintelui american, a scris pe Twitter că a pierdut „un prieten drag”, scrie BBC.

Averea americanului este estimată la 840 de milioane de dolari.

Mesajul lui Adrian Stanciu

Adrian Stanciu a deplâns și el moatea lui Tony Hsieh. El este de părere că întreaga lume „a pierdut un vizionar”

„A murit Tony Hsieh, unul dintre cei mai vizionari și îndrăzneți antreprenori din tehnologie, fost CEO al Zappos de unde se retrăsese in August. Hsieh a creat in Zappos o cultură legendară, pe care o descrie in cartea Delivering Happiness. A murit in urma arsurilor suferite intr-un incendiu accidental la el acasă. Avea 46 de ani. Lumea a pierdut un vizionar. RIP” a scris Adrian Stanciu pe facebook.