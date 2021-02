Este doliu uriaș. Veteranul britanic Tom Moore a murit marti, 2 februarie, din cauza COVID-19, informeaza BBC. El a strans aproximativ 33 de milioane de lire sterline. Acești bani erau in sprijinul lucratorilor sanitari in timpul pandemiei.

Moore era în vârstă de 100 de ani. El a fost recent diagnosticat cu COVID-19. Acesta a fost internat la Bedford Hospital, dupa ce duminica a prezentat dificultati de respiratie.

Fiica lui, Hannah Ingram-Moore, a spus ca a fost tratat pentru pneumonie in ultimele saptamani. Saptamana trecuta a fost diagnosticat cu Covid-19.

Nascut pe 30 aprilie 1920, el a fost inginer. Ulterior s-a înrolat si a fost trimis in India si Birmania (Myanmar).

Tom Moore a atras atentia cu initiativa sa de a strange 1.000 de lire sterline pentru NHS facand o suta de ture de gradina pana ce va implini 100 de ani. Cele o suta de ture au fost finalizate la jumatatea lunii aprilie 2020. La acel moment stransese 12 milioane de lire sterline. Donatiile au continuat sa vina si au depasit 33 de milioane de lire sterline.

Ce a făcut în timpul pandemiei de COVID

In luna iulie a anului trecut, regina Elisabeta a II-a i-a acordat titlul de cavaler. Regina i-a recunoscut meritele pentru ca a ridicat moralul conationalilor lui in timpul perioadei de izolare si a strans suma record in sprijinul lucratorilor sanitari britanici.

Capitanul a fost avansat in grad de colonel la cea de-a 100-a aniversare. La finalul lunii aprilie, el a devenit cel mai in varsta artist care a ajuns pe primul loc in topul britanic al single-urilor. Reusita lui se datoreaza coverului “You’ll Never Walk Alone”, inregistrat in colaborare cu Michael Ball si corul NHS Voices of Care.

In luna septembrie 2020 a fost anuntat ca viata lui va fi transpusa in film. Productia era programata sa inceapa anul acesta.

“Nu stiu actori in varsta de 100 de ani, dar sunt sigur ca Michael Caine sau Anthony Hopkins ar putea face o treaba minunata daca sunt pregatiti sa fie imbatraniti”, a spus Moore la acel moment.