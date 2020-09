Veste neagră venită în urmă cu doar câteva minute. Unul dintre primii milionari din România postdecembristă a încetat din viață.

Doliu uriaș

Este vorba despre Mihai Bucurenciu, milionar, dar și unul dintre primii interlopi apăruți în țara noastră imediat după Revoluție. Acesta avea grave probleme de sănătate. Bucurenciu a devenit cunoscut la începutul anilor 2000, în contextul afacerii „Portbagajul”, când din mașina acestuia s-au furat aproximativ 500.000 de dolari, o sumă imensă pentru România acelor vremuri.

Oamenii acestuia, în frunte cu Sandu Geamănu, l-au prins pe unul dintre hoți și l-au torturat zile în șir. Scandalul a culminat cu demiterea șefului de atunci al Poliției Capitalei, după ce s-a demonstrat că până și el își oferise serviciile pentru recuperarea valizei cu bani.

A urmat un proces în urma căruia afaceristul a primit 10 ani de pușcărie, însă a fost închis abia șase ani mai târziu, timp în care a fost fugit din țară. În acest dosar și-a pierdut funcția și generalul Mircea Bot, șeful de atunci al Poliției Capitalei, după ce s-a aflat că acesta ar fi negociat la rândul său cu Bucurenciu și i-ar fi cerut 200.000 de dolari ca să-i recupereze paguba.

Mihai Bucurenciu și-a dezvoltat afacerile chiar de la începutul lui 1990. Așa a apărut Club 99, o discotecă foarte frecventată la acea vreme, inclusiv de două cântărețe care, mai târziu, aveau să devină vedete. Este vorba despre Anda Adam și Cătălina Toma. În paralel, acesta avea și o fabrică de sticlă în Giulești dar și multe magazine.

Acesta lua în calcul să dețină monopolul peste lumea interlopă din Capitală și era convins de faptul că, în lumea subterană, există o adevărată cursă a înarmării.

Bucurenciu ar fi început și el să investească în arme de foc, aduse la acea vreme în România de diverși infractori veniți din Basarabia.

„În anii ‘90, când șomajul era în floare iar salariile sub 100 de dolari, bodyguarzii mei câștigau și 10.000 de dolari pe lună”, dezvăluia Bucurenciu, conform gandul.ro, cu mai puțin de două luni înainte să moară.

„Totul s-a dus la vale după ce mi s-au furat banii din portbagaj. Am făcut ani mulți de închisoare, la care se adaugă și cei șase ani în care am stat pe goană. Dacă nu erau toate astea, probabil că aș fi ajuns un om foarte bogat. Culmea este că am fost închis cu toate că eu nu am pus pe nimeni să-mi recupereze banii. Sandu (n.r. Sandu Geamănu) s-a băgat imediat să caute valiza pentru că dorea să încaseze un comision”, a mai spus Bucurenciu.

Acesta a mărturisit atunci că nu dorește să revină în viața publică, dar a spus că intenționează să-și strângă toate amintirile într-o carte despre care era convins că va avea succes.