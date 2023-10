Așadar, Nicolae Botgros a transmis un mesaj emoționant în ziua în care ar fi trebuit să celebreze 52 de ani ce căsnicie. Lidia Bejenaru s-a stins în iulie 2021, iar marele artist suferă cumplit după această mare tragedie.

Maestrul a spus pe rețelele de socializare cât de mult îi lipsește soția sa. T0totdată, acest spune că toate lucrurile au devenit lipsite de culoare și de farmec fără ea.

„Astăzi am fi spus cu toții, cu ocazia împlinirii a 52 de ani de la căsătoria noastră. Dar… mare-i jalea-n sufletul meu, a lui Cornel, Angela și Cristi. Știe bunul Dumnezeu! Nu am Moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc, dar cum ar fi să fiți voi în locul meu, și cum oare v-ați simți. Eu asta nicidecum nu vă doresc, când știți că așa de tare doare”, a scris artistul pe rețelele de socializare.

Anterior, Nicolae Botgros a vorbit despre momentele de bucurie petrecute alături de Lidia Bejenaru. Artistul spunea că regretată lui soție își împărțea cu bucurie talentul și pasiunea pentru muzică.

De asemenea, dirijorul a dezvăluit și că a ales singurătatea și a devenit un sprijin pentru familia lui, la doi ani de la moartea Lidiei Bejenaru. Acesta este într-o relație bună cu mama fiicei sale, Anișoara Dabija, dar și cu Nicoleta, fetița lui în vârstă de 5 ani.

„Eu sunt singur, sunt așa cum am fost, dar eu ajut familia, ajut și copila, ajut pe toată lumea. Fetița are cinci ani, deja e mare. E la grădiniță. O ajut, am spus că o să o ajut cât o să am zile. E fetița mea, e sângele meu. O cheamă Nicoleta. Fata mă iubește mult”, a spus maestrul pentru Xtra Night Show.