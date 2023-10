A murit marele actor! Lumea filmului îl plânge pe Richard Moll

Doliu uriaş în lumea filmului! A murit celebrul actor Richard Moll, cunoscut mai ales pentru rolul său din Night Court. Moll avea 80 de ani.

Un reprezentant al actorului a confirmat vestea pentru revista People. El a transmis că Richard Moll a murit liniștit în casa sa din Big Bear Lake joi.

Moll s-a născut în Pasadena, California, la 13 ianuarie 1943 și a fost cel mai mic dintre cei trei copii. După ce a absolvit Universitatea din California, Berkeley, cu o diplomă în istorie, și-a continuat dragostea pentru actorie . La început, rolurile sale au fost limitate, din cauza staturii sale înalte.

Cu o voce gravă și o statură de 1,80 m, Richard Moll a devenit în cele din urmă un nume cunoscut pentru interpretarea lui Bull Shannon, un executor judecătoresc, în Night Court, din 1984 până în 1992.

Serialul de comedie difuzat de NBC a primit mai multe nominalizări la premiile Emmy. În el au jucat și Harry Anderson și John Larroquette.

Sitcomul a fost difuzat timp de nouă sezoane și l-a urmărit pe tânărul judecător Harold „Harry” T. Stone (interpretat de Anderson) în timp ce prezida un tribunal penal din Manhattan în timpul turei de noapte.

Moll, care avea capul ras pentru acest rol, a devenit rapid un favorit al fanilor pentru fraza sa „Ooo-kay” după ce personajul său își dădea seama că a făcut o greșeală. El nu a fost implicat atunci când Night Court a fost repornit la NBC pentru sezonul 2022-23.

A jucat şi în filme de groază şi şi-a împrumutat vocea unor personaje animate

În 1985, Moll a fost nominalizat la premiul Saturn pentru interpretarea sa într-un film de groază numit House.

Cariera sa a trecut apoi la animație. Actorul a fost vocea lui Harvey Dent/Two-Face în The Adventures of Batman & Robin, precum și lui Scorpion în Spider-Man: The Animated Series.

Richard Moll a mai jucat şi în The Flintstones, Jingle All the Way, Casper Meets Wendy și Scary Movie 2. De asemenea, a obținut un rol recurent în Getting By, un sitcom care a avut-o ca protagonistă pe Cindy Williams, și și-a împrumutat vocea unui bodyguard într-un serial de animație intitulat Mighty Max.

Deși deseori „savura” oportunitatea de a juca rolul „băiatului rău”, în 1999, Moll a fost distribuit împotriva acestui şablon și a preluat rolul unui bărbat homosexual care îi ducea pe adolescenții suspectați de a fi homosexuali într-o „tabără de reeducare” într-o comedie romantică satirică intitulată But I’m a Cheerleader.

Printre celelalte apariții ale sale în televiziune se numără Sabrina the Teenage Witch, 7th Heaven, Smallville, No Place Like Home, Cold Case și Headless Horseman.