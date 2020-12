Legendarul guru al relaţiilor publice din New York, Howard Rubenstein, care a avut clienţi celebri, printre care Rupert Murdoch, George Steinbrenner sau Donald Trump, a murit marţi la vârsta de 88 de ani, informează dpa.

Rubenstein, care şi-a fondat agenţia în 1954, la masa din bucătăria părinţilor a „murit la capătul … a ceea ce poate fi descris ca o viaţă interesantă şi plină”, a scris fiul său Steven.”A murit acasă, în pace şi fără durere, cu mama mea Amy lângă el”. Rubenstein s-a născut în Brooklyn şi a devenit una dintre cele mai influente figuri ale metropolei americane în următoarele şapte decenii, oferind sfaturi celor mai mari brokeri şi vedete din New York.

A lucrat cu Donald Trump în procesul divorţului acestuia de prima sa soţie, Ivanka, a reprezentat-o pe femeia de afaceri din domeniul hotelier Leona Helmsley, reputată pentru caracterul tiranic pentru care a şi fost poreclită „Regina răutăţii”, a ajutat-o pe prezentatoarea Kathie Lee Gifford în scandalul în care a fost acuzată că a folosit munca copiilor pentru a-şi produce linia de îmbrăcăminte.

Printre clienţii de lungă durată ai lui Howard Rubenstein s-au mai numărat echipa New York Yankees, Opera Metropolitan şi Arhidioceza New York-ului. Vizionarul Rubenstein a fost, de asemenea, o figură cheie în transformarea Maratonului din New York City într-un eveniment de talie mondială de la începuturile sale umile care constau într-o cursă de patru ture în jurul Central Park.

Etica sa de muncă a fost legendară: până să răsară soarele făcea jogging şi apoi dădea 20 de telefoane înainte ca majoritatea contemporanilor săi să îşi bea cafeaua de dimineaţă. A oferit sfaturi guvernatorilor şi primarilor. Rubenstein a apărut de-a lungul activităţii sale ca antiteza omului de PR agresiv: cu o vorbă blândă şi politicos, îmbrăcat impecabil, a acţionat în culise şi a navigat fără egal pentru clienţii săi, conducându-i prin vremuri tulburi.

În privinţa studiilor, a urmat facultatea de drept de la Harvard, la care a renunţat după câteva luni pentru a-şi începe firma de PR la sugestia tatălui său, un reporter de ştiri. Ulterior, pentru a obţine o diplomă, Rubenstein a urmat la seral facultatea de drept din cadrul Universităţii St. John’s.

„Ceea ce l-a făcut cu adevărat special a fost modul în care a îmbrăţişat lumea: cu intensitate, încredere şi optimism”, a spus Steven Rubenstein. A trăit timp de peste 60 de ani alături de soţia sa, Amy. A avut doi fii, Steven şi Richard, o fiică Roni şi şapte nepoţi.