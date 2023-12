Un incident șocant a avut loc în Ucraina. Un consilier local a declanșat explozia unor grenade paralizante într-o sală aglomerată. Până în prezent, autoritățile au confirmat cel puțin un deces și 26 de persoane rănite în urma acestui incident tragic.

Drama s-a petrecut în cursul dimineții, într-o localitate din vestul Ucrainei. În cadrul unei ședințe locale, un vicepreședinte al consiliului a aruncat mai multe grenade paralizante, provocând panică și haos.

Sala din Keretsky, din Regiunea Transcarpatia, unde a avut loc incidentul, găzduia numeroși oficiali în acel moment tragic. În presa ucraineană au fost difuzate imagini care ilustrează momentul în care consilierul local a recurs la acest gest sinucigaș (vezi mai jos).

Ca rezultat al exploziilor provocate de grenade, 26 de persoane au suferit răni serioase. Dintre acestea, șase se află în stare gravă.

Presa din statul vecin, cum ar fi publicațiile „Ukrinform” și „Kyiv Independent”, relatează că cel puțin o persoană a fost ucisă. În prezent, nu este clar dacă persoana care a detonat grenadele este cea care şi-a pierdut viaţa, dar unele surse susţin că ar fi vorba despre el. Autoritățile au anunțat că incidentul este considerat drept un potențial atac terorist.

Jurnaliștii din Ucraina au reușit să dezvăluie identitatea persoanei implicate în acest gest extrem. Se pare că Serhiy Batryn, un membru al consiliului sătesc Keretskov din partea partidului „Slujitorul poporului”, este cel în cauză.

Sursele media locale din Transcarpatia au difuzat un videoclip în care Serhiy Batryn se plânge de comportamentul altor oficiali locali. În plus, se pare că acesta a avut dispute anterioare cu colegii săi.

Neînțelegerile au atins punctul culminant în contextul unei discuții despre o creștere a salariului pentru șeful consiliului local în timpul războiului.

Înainte de a recurge la gestul violent, Batryn s-a angajat într-o confruntare acerbă cu colegii săi din consiliul local cu privire la problema creșterii salariului. Opiniile celorlalți oficiali au fost în contradicție cu ale sale. După o dispută tensionată, consilierul a părăsit locul, doar pentru a se întoarce ulterior cu grenadele.

Reprezentanții poliției au difuzat un videoclip care surprinde momentul exploziei. În înregistrare, se observă consilierul intrând într-o sală aglomerată, parte a clădirii guvernului local din satul Keretsky.

Apoi, acesta extrage două grenade, îndepărtează știfturile și le plasează pe podea. Exploziile în urma gestului său sunt însoțite de țipete, iar ecranul devine acoperit de fum.

Guvernatorul regiunii Transcarpatia, Viktor Mikita, a anunțat că a convocat o reuniune de urgență a Consiliului de Apărare în regiune, ca răspuns la detonarea grenadelor.

Atenţie! Imagini cu un puternic impact emoţional.

