Doliu în Ucraina! Colonelul „Fantomelor de la Kiev” s-a stins din viață

Ucraina este în doliu național, după ce un mare erou s-a stins din viață. Este vorba despre pilotul Mihailo Matiușenko, poreclit „Bunicul”, colonelul brigăzii-pilot „Fantomele Kievului. Acesta și-a pierdut viața la doar 61 de ani în timpul unei bătălii aeriene care a avut loc deasupra Mării Negre. Nefericitul incident a avut loc pe data de 26 septembrie 2022. Anunțul cutremurător a fost făcut de către Anatoli Fedoruk, primarul orașului Bucha.

„Pentru Mihail Matyushenko a fost ultima misiune. Nu s-a mai întors din următorul zbor și a fost căutat mult timp. Azi (2 septembrie 2022) merge acasă, la Bucha”, a spus edilul ucrainean.

„În timpul executării unei misiuni de luptă aeriană a murit eroic protejând cerul țării, colonel al Forțelor Armate ale Ucrainei, Matyushenko Mihail Yuriyovich (08.01.1961-26.06.2022). Era din Bucha și a murit în cerul de deasupra Mării Negre.

Pilotul militar a operat multe tipuri de avioane militare și civile. A servit în diferite unități militare, înainte de război a lucrat ca manager al uneia dintre companiile aeriene ucrainene. A fost o persoană de succes și nu s-a lăudat niciodată cu ceea ce făcea. Având o funcție civică activă, a condus formațiunea publică a forțelor de ordine. Matyushenko Mihail, supranumit „bunicul”, și-a transmis experiența inestimabilă a muncii tinerei generații. Odată cu sosirea lui la conducerea Brigăzii 40 de Aviație Tactică, nu am suferit pierderi în aer. Ceea ce înseamnă că toți piloții de la Fantomele Kievului s-au întors în viață.

Să ne întâlnim și să îl conducem pe ultimul drum pe apărătorul care și-a dat viața pentru noi și pentru Ucraina. Ne vom lua rămas bun luni, 3 octombrie, ora 14, pe Aleea Eroilor din Bucha – la cimitirul de pe Strada Deputaților 1. Zbor veșnic, colonele! Sincere condoleanțe familiei decedatului și soției sale, Larisei Matyushenko. Glorie și onoare veșnică eroului nostru”, a scris, duminică după-amiază, Anatoli Fedoruk pe pagina sa oficială de Facebook.

Doliu în Ucraina! Marele dansator de balet Oleksandr Shapoval a fost ucis de armata rusă

Vă amintim că, luna trecută, Ucraina l-a pierdut pe marele dansator de balet Oleksandr Shapoval. El a fost ucis de armata rusă pe câmpul de luptă din regiunea industrială a Donbasului. Oleksandr Shapoval a murit într-un atac cu mortierul lângă Maiorsk, în regiunea separatistă pro-rusă Donețk, pe data de 12 septembrie.

Sute de oameni s-au adunat la Kiev pentru a-și lua rămas bun de la marele balerin. Unii oameni au căzut în genunchi de durere, iar alții au aplaudat în timp ce soldații ucraineni i-au adus sicriul drapat în steagul Ucrainei la Opera Națională de la Kiev. Rude, colegi, soldați și fani au venit cu flori pentru a-l conduce pe ultimul drum. Fiicele sale erau în mulțime, relatează ziarul britanic The Guardian.

Oleksandr Shapoval s-a stins din viață la doar 47 de ani. A fost dansator de balet la Opera Națională de la Kiev din 1994. Acesta s-a retras și a început să predea dans în 2021, iar pe data de 24 februarie 2022 s-a oferit voluntar pentru a-și apăra țara de armata rusă.

The war in #Ukraine is taking the country’s best talents. Oleksandr Shapoval was a ballet dancer. When the Russian invasion started, he took up arms to defend his country. He was killed by a mortar in #Donbas this week. pic.twitter.com/rSiMzaVcga — Abdujalil A (@abdujalil) September 17, 2022

A final ovation for ballet dancer Oleksandr Shapoval at the Kyiv Opera House. He’d performed for 28 seasons before volunteering to fight in the east. While Ukraine enjoys successes on the battlefield, his death is a reminder of the enduring, awful cost of this war. pic.twitter.com/6V1m2vVFlr — James Waterhouse (@JamWaterhouse) September 17, 2022