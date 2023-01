Doliu în lumea presei! Gheorghe Biholar, directorul televiziunii regionale Intermedia, s-a stins din viață

Doliu în lumea presei din România! Gheorghe Biholar, directorul televiziunii regionale Intermedia TV, s-a stins din viață la doar 63 de ani. Pe data de 13 martie 2023, ar fi împlinit 64 de ani.

Gheorghe Biholar a fost specialist în telecomunicații și a fost foarte apreciat de foștii săi colegi de la Romtelecom. La începutul anilor 90, el a fost unul dintre acționarii televiziunii prin cablu „Agapia” Suceava și s-a ocupat de partea tehnică, apoi a preluat studioul televiziunii, care astăzi este „Intermedia TV”, pe care a condus-o în calitate de director.

Gheorghe Biholar avea afaceri în domeniul turismului și în industria laptelui. El a fost tatăl Cătălinei Biholar, redactorul șef de la Intermedia TV, relatează Monitorul de Suceava.

Mesaje emoționante transmise de oamenii care avut ocazia să îl cunoască pe Gheorghe Biholar

„A murit Gheorghe Biholar, directorul general al postului regional de televiziune Intermedia. Omul care a pus pe picioare prima televiziune locală din judeţul Suceava, după Revoluţie. A luptat enorm şi cu mult curaj pentru ca această televiziunea să îşi păstreze independenţa editorială şi să devină utilă publicului. Nu a fost uşor, presiunile au fost uriaşe din toate direcţiile.

A avut o rară putere de adaptare, a avut viziune şi, pentru că am lucrat cu el mai bine de zece ani, vă spun cu mâna pe inimă că a fost un om bun şi corect. Sub aripa lui s-au format şi au crescut generaţii de jurnalişti, editori și operatori. Unii sunt şi acum la Intermedia, alţii s-au mutat la televiziunile naţionale.

Am învăţat multe de la el şi cred că nu ne-a spus tot ce ne-ar fi putut spune. Consider nedreaptă plecarea lui fulgerătoare. Mai avea atât de multe lucruri de făcut.

Dumnezeu să îl odihnească în pace pe Gheorghe Biholar şi să-i dea putere familiei să treacă peste această grea încercare”, a scris, sâmbătă, jurnalista Oana Șlemco pe contul ei de Facebook.

„Am aflat cu mâhnire că s-a stins bunul meu prieten Gheorghe Biholar. Anii mei frumoși i-am petrecut lângă omul ăsta. El îmi concepea stațiile de amplificare, orga de lumini și filtrele pentru boxe, el mi le repara când ardeau tranzistorii finali! El îmi dădea casete video când voiam să văd un film bun pe vremea când aveam doar două telejurnale!

Seara asta, eu fac ce făceam și în anul 1986, pun muzică ca oamenii să se simtă bine! Seara asta o s-o dedic pentru Ghiță! Vă promit, va fi una specială! Dumnezeu să te odihnească! Vei fi veșnic în inima mea!”, a scris, sâmbătă, Costel Adrian Chelariu pe rețelele sociale.

„A plecat mult prea devreme dintre noi Gheorghe Biholar, un profesionist, un antreprenor căruia îi datorăm prima televiziune locală suceveană, un susținător implicat al comunității de business și civice sucevene.

Dumnezeu să îl aibă în paza Lui, în pace și lumină! Aducem sincere condoleanțe Cătălinei Biholar și întregii familii îndurerate”, este mesajul postat, luni, pe pagina de Facebook „Patronatele IMM din Judeţul Suceava”.