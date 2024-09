Kenneth Cope era considerat o legendă a lumii artistice britanice, performanțele sale actoricești fiind apreciate la superlativ.

Actorul britanic de televiziune Kenneth Cope a murit

Fostul agent al lui Cope, Sandra Chalmers, de la The Artists Partnership, a anunțat că actorul a murit în locuința sa din orașul Liverpool, acolo unde s-a născut în anul 1931.

Renny Lister, soția lui Cope de 63 de ani, și membrii familiei, inclusiv fiica actorului Martha Cope, i-au fost alături până în ultima clipă, scrie Deadline.

„O legendă a televiziunii și filmului britanic”

Chalmers a spus că Cope a fost o „o legendă a televiziunii și filmului britanic”.

Cope și Lister s-au cunoscut în 1961, când s-au alăturat distribuției serialului ITV ”Coronation Street”. La începutul și la jumătate anilor 60, el a interpretat rolul jucat escrocului Jed Stone. Ulterior, a revenit în rol după o absență de 42 de ani.

A fost atras de televiziune și a jucat o serie de roluri de-a lungul anilor 1950

Și-a perfecționat arta actoricească la Bristol Old Vic și a avut prima sa apariție la televizor în 1952, într-o adaptare pentru televiziune a piesei ”Cei doi tineri din Verona” a lui Shakespeare. A fost atras de televiziune și seriale și a jucat o serie de roluri de-a lungul anilor 1950.

Anii 60 s-au dovedit a fi un deceniu de succes, odată cu rolul din ”Coronation Street”. Începând din 1962, a apărut în mai multe emisiuni TV alături de David Frost, Millicent Martin, Roy Kinnear, David Kernan, Willie Rushton și Lance Percival. Cea mai cunoscută și controversată rămâne ”This Was The Week That Was”.

”This Was The Week That Was” i-a propulsat cariera lui Cope

”This Was The Week That Was” a fost emisiunea BBC vizionată de milioane de oameni sâmbăta seara în care erau prezentate evenimentele neplăcute din viața politică, în special scandalurile politice, făcându-i pe unii politicieni ai vremii să ceară interzicerea difuzării ei.

Nemulțumirile politicienilor nu au făcut decât să propulseze cariera lui Cope. A continuat să joace mult în seriale de succes ca „Z Cars”, ”The Avengers” și ”We Have Ways of Making You Laugh”.

La sfârșitul anilor 1960, producătorului Monty Berman a venit cu o idee pentru un spectacol intitulat ”Randall și Hopkirk”, despre doi detectivi privați: Jeff Randall, interpretat de Mike Pratt, și Marty Hopkirk., interpretat de Cope.

Cope a apărut și în filmele ”Carry on at Your Convenience” și ”Carry on Matron”.

Cope s-a căsătorit cu actrița Renny Lister

Cope s-a căsătorit cu actrița Renny Lister, pe care o cunoscuse în timpul filmărilor la ”Coronation Street”, în 1961. Au avut împreună doi fii și o fiică și locuiau în Witney, Oxfordshire. Fiii lor Nick și Mark Cope au format o trupă rock, The Candyskins. Fiica lor, Martha Cope, este tot actriță. În 1997, Lister și-a anunțat retragerea.

În 1974, Cope și soția sa au deschis un restaurant, în Watlington, Oxfordshire, numit Martha’s Kitchen.