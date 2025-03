Doliu în lumea filmului. Actorul John Lawlor, o vedetă a micului și marelui ecran din SUA, a murit, duminică, la vârsta de 83 de ani. Lawlor a apărut în mai multe seriale de televiziune și a devenit foarte popular grație rolului Steven Bradley din serialul „The Facts of Life” difuzat de NBC.

Familia actorului a anunțat vestea morții în necrologul publicat pe 24 februarie, după ce John Lawlor a murit într-un spital pentru veteranii de război din Albuquerque, New Mexico.

„John va rămâne în amintirea noastră pentru marea sa dragoste și afecțiune pentru familia sa, munca și dragostea lui față de teatru, televiziune, filme, literatură și, desigur, pentru caii săi iubiți”, se spune în necrolog, potrivit People.

Lawlor a avut o carieră de peste patru decenii în industria divertismentului

Lawlor a avut o carieră de peste patru decenii în industria divertismentului, fiind cunoscut pentru rolul Steven Bradley din serialul TV ”The Facts of Life” de la NBC. După sezonul de debut de 13 episoade din 1979, a fost înlocuit de actorul Charles Parker.

De asemenea, a apărut în spinoff-ul ”Phyllis” de la CBS, iar în 1994 a jucat în filmul ”Wyatt Earp” (1994) regizat Lawrence Kasdan.

A servit în armata SUA în războiul din Vietnam

Lawlor s-a născut în Troy, New York pe 5 iunie 1941. A absolvit Universitatea din Colorado și a fost membru al Nomad Players din Boulder, unde a jucat în multe producții, inclusiv în ”Sweeney Todd”. Înainte de ajunge să joace în seriale de televiziune, Lawlor a servit în armata Statelor Unite în Vietnam.

În 1975și „1976 a ajuns pe marele ecran cu roluri în filme ca ”The Rockford Files„, ”Ellery Queen” și „Jackson County Jail”.

Au urmat zeci de apariții TV, inclusiv in patru episoade din drama americană de mare succes ”The Bold and the Beautiful”. Ultimul rol al lui Lawlor a fost în miniseria occidentală ”Godles”, de pe Netflix în 2017.

Potrivit IMDB, Lawlor a jucat în serialele ”A New Kind of Family”, ”Barney Miller”, ”T.J. Hooker”, ”Knots Landing” și ”Breaking Bad”.