Bucătarul Alexei Zimin, găsit mort în Serbia

Doliu în lumea televiziunii! Alexei Zimin, un bucătar rus care conducea un restaurant în centrul Londrei, a fost găsit mort în Serbia.

Zimin, în vârstă de 52 de ani, a fost un critic deschis al invaziei Crimeei de către președintele rus Vladimir Putin în 2014. El și-a petrecut ultimii ani exilat la Londra.

În vârstă de 52 de ani, acesta conducea o emisiune culinară pe canalul rusesc de televiziune NTV. Aceasta a fost însă eliminată după ce Zimin a postat mesaje anti-război pe rețelele de socializare în urma invaziei la scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Restaurantul Zima din Soho a confirmat moartea sa pe Instagram.

Zimin a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Belgrad, relatează presa rusă.

Zimin sosise la Belgrad pentru a-și prezenta noua carte

Bucătarul sosise la Belgrad pentru a-și prezenta și promova noua sa carte, Anglomania, despre Marea Britanie, a raportat Moskvich Mag.

Restauratorul Ivan Shishkin i-a adus un omagiu lui Alexei Zimin, afirmând că acesta i-a ajutat pe consumatorii ruși să fie mai atenți la ceea ce mănâncă.

„Faptul că oamenii din Rusia au început să consume în mod conștient – când știi ce mănânci și de ce – este un merit imens al său”, a declarat Shishkin pentru site-ul Meduza. „Pentru noi, Alexei nu a fost doar un coleg, a fost prietenul nostru, o persoană apropiată cu care am avut norocul să trecem prin multe – bune, bune și triste”, a transmis echipa Zima. „Vă mulțumim tuturor pentru cuvintele pe care [le-am primit] astăzi despre Alexei. Suntem îndurerați împreună cu voi”, au adăugat ei. „Întreaga echipă Zima exprimă condoleanțe familiei lui Alexei și este în doliu împreună cu ea”.

Anglomania, scrisă în limba rusă, prezintă modul în care „ideile moderne despre democrație, libertatea de exprimare, drepturile omului, capitalismul cu o față inumană și socialismul cu o față umană, știință, literatură, curcanul de Crăciun și ceaiul de după-amiază” provin din Regatul Unit, potrivit site-ului lui Zimin.

În mai 2022, acesta a declarat pentru BBC că restaurantul său a fost ținta unor abuzuri și amenințări cu incendierea după invazia Rusiei.

„Partenerii mei s-au gândit să schimbe numele”, a spus el.

A murit actorul Timothy West

Și lumea filmului a suferit o pierdere imensă. Actorul britanic Timothy West a murit la vârsta de 90 de ani, a anunțat familia sa miercuri, 13 noiembrie, pe rețelele de socializare.

Cariera sa variată a inclus roluri în piesele lui Shakespeare, filme precum The Day of the Jackal, dar și apariții în renumitele telenovele EastEnders și Coronation Street, notează The Hollywood Reporter.

„După o viață lungă și extraordinară pe scenă și în afara ei, tatăl nostru drag, Timothy West, a murit pașnic în somn ieri seară”, au spus copiii săi, Juliet, Samuel și Joseph West într-o declarație pe X. „Tim a fost alături de prieteni și familie la sfârșit. Își lasă soția, Prunella Scales, cu care a fost căsătorit timp de 61 de ani, o soră, o fiică, doi fii, șapte nepoți și patru strănepoți. Tuturor ne va lipsi teribil”, au adăugat aceștia.

