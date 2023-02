Lumea presei sportive este în doliu, după ce John Motson, comentatorul sportiv devenit celebru pentru că a comentat meciuri de fotbal la zece Cupe Mondiale și la zece Campionate Europene, s-a stins din viață.

Acesta a murit joi, 23 februarie 2023, la onorabila vârstă de 77 de ani.

„Cu mare tristețe anunțăm că John Motson a murit liniștit, în somn, astăzi”, a anunțat familia sa, potrivit Metro.

John Motson a lucrat timp de 50 de ani pentru postul de televiziune BBC. A comentat 29 de finale ale Cupei Angliei. În 2014, acesta a fost diagnosticat cu cancer la colon, iar patru ani mai târziu a renunțat la profesia care l-a făcut celebru în rândul iubitorilor de fotbal.

„Sunt profund întristat să aud că John Motson a murit. A fost un comentator strălucit.

El a fost vocea fotbalului în această țară timp de mai multe generații. Îmi fi foarte dor de el. RIP Motty”, a scris, joi, Gary Lineker, care a lucrat alături de John Motson la BBC, pe contul său de Twitter.

Deeply saddened to hear that John Motson has died. A quite brilliant commentator and the voice of football in this country for generations. He’ll be very much missed. RIP Motty.

