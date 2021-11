Doliu în PSD după ce unul dintre cei mai longevivi primari din Bihor, Augustin Sărăcuţ (PSD), edilul comunei Bulz, s-a stins din viață. Acesta a decedat în cursul zilei de marţi la doar 54 de ani, fiind găsit decedat în propria acasă.

De menționat este faptul că Augustin Sărăcuț ar fi avut o serie de probleme cardiace. El a fost operat pe cord deschis în perioada 2012-2013. Familia membrului PSD l-a găsit pe acesta inconştient, într-o cameră a casei, în jurul orei 10:00 și a fost apelat 112.

Managerul SAJ Bihor, dr. Liciniu Venter, a fost cel care s-a prezentat la fața locului alături de un echipaj al SAJ. Potrivit acestuia, edilul ar fi fost găsit în stop cardio-respirator. Totodată el a mai adăugat că deși medicii au încercat să-l resusciteze, aceștia nu au avut succes, iar ulterior au declarat decesul lui Augustin Sărăcuț.

Amintim faptul că Augustin Mircea Sărăcuț se afla la al cincilea mandat de primar al comunei Bulz. De această dată, el a candidat din partea PSD, după ce a decis să plece din PNL.

Doliu în PSD. Unul dintre cei mai longevivi primari a murit

Vestea a fost confirmată și de Ioan Mang. Acesta a anunțat pierderea unui prieten drag. El a povestit că ultima oară se întâlnise cu edilul luni, la Oradea, unde au discutat, iar acesta era binedisupus. Totodată, acesta a mai adăuga că membrul PSD era un om deosebit, care s-a concentrat pe oferirea unui ajutor celor din jurul său. El a ținut și să transmită condoleanțe familiei acestuia avân în vedere pierderea total neașteptată.

”Cu adâncă durere în suflet am primit astăzi vestea ca prietenul și colegul meu, Augustin Sărăcuț, primarul comunei Bulz, ne-a părăsit în această dimineață și a plecat la cele veșnice. Mircea, cum era cunoscut de toti, a fost ieri la Oradea, am discutat și am glumit împreună, era binedispus și nimeni nu putea bănui că inima ii va ceda câteva ore mai tarziu și va pleca dintre noi!

Om deosebit de atent cu toți cei din jur, prieten adevărat, creștin dispus sa-i ajute pe cei din jur, primar din anul 2004, bun gospodar, iubit de cetățeni, îl vom păstra veșnic în sufletul nostru!

Dumnezeu sa-l odihnească în pace în Împărăția Sa! Condoleanțe familiei greu încercate!”, scrie Ioan Mang.