Doliu în lumea filmului! Un cunoscut actor s-a stins din viață. A făcut istorie la Hollywood

Cunoscutul actor Sidney Poitier s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani, relatează Daily Mirror. Decesul actorului a fost confirmat de către ministrul Afacerilor Externe, Fred Mitchell, care a adăugat ”am pierdut un mare cetățean, iar eu am pierdut un prieten personal”.

Având o carieră de 71 de ani, Sidney Poitier a fost actor, regizor și activist la Hollywood. El a reușit să remodeleze cultura, deschizând, de asemenea, calea pentru nenumărați actori de culoare.

În plus, Sidney Poitier este primul actor de culoare din istorie care a câștigat un premiu Oscar pentru rubrica ”cel mai bun actor”.

Sidney Poitier a refuzat, de-a lungul carierei sale, roluri ce se bazau pe stereotipuri rasiale ofensatoare, în timp ce a fost apreciat pentru că a portretizat bărbați mândri și inteligenți. Printre filmele în care a ajucat amintim ”Lilies of the Field”, ”A Patch of Blue”, ”To Sir, With Love”, ”In the Heat of the Night” și ”Guess Who’s Coming to Dinner”.

Peter Bogdanovich, un alt regizor şi actor renumit de la Hollywood, a murit

Peter Bogdanovich, ale cărui filme „The Last Picture Show” şi „Paper Moon” i-au consilidat reputaţia în rândul celor mai importanţi regizori de film în Hollywood-ul anilor ’70, a murit la vârsta de 82 de ani, conform informațiilor transmise de variety.com

Regizorul a avut şi roluri în seriale precum „The Sopranos”, la care a revenit ca psihoterapeut al Dr. Melfi; „The Simpsons”; şi ca DJ în „Kill Bill Volumes 1 and 2” de Quentin Tarantino.

Peter Bogdanovich, născut în statul New York pe 30 iulie 1939, într-o familie sârbo-austriacă, este actor, regizor şi producător. Acesta a fost recompensat cu premii la Veneţia, San Sebastián şi Locarno şi a primit două nominalizări la premiile Oscar, pentru regia şi scenariul filmului „The Last Picture Show” (1971), care i-a adus un trofeu BAFTA.

Pentru documentarul „Tom Petty and the Heartbreakers: Runnin’ Down a Dream” (2007), el a primit un premiu Grammy. Amintim că în anul 2018, la cea de-a zecea ediţie a Lumière Film Festival, a fost premiat pentru întreaga carieră.