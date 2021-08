Alex Cord, fostul interpret de rodeo care l-a interpretat pe Michael Coldsmith Briggs III, cunoscut sub numele de cod Archanghel, în drama Airwolf din anii 1980, s-a stins din viață. Actorul avea 88 de ani și a murit luni în propria locuință din Valley View, Texas. Anunțul a fost făcut de publicistului său, Linda McAlister, pentru The Hywood Reporter.

Pe marele ecran, Cord a jucat în Synanon (1965), un film regizat de Richard Quine, care a fost stabilit într-o unitate de reabilitare. A jucat în Ringo Kid rolul lui John Wayne într-un remake din 1966 al lui Stagecoach și a lucrat alături de Kirk Douglas în The Brotherhood (1968) și cu Britt Ekland în Stiletto (1969).

În 1977, Cord a apărut în Grayeagle, un alt remake al unui clasic Wayne, acesta The Searchers. Totodată, timp de trei sezoane din 1984-86, Cord a jucat rolul Arhanghelului în 55 de episoade din Airwolf. Serialul a fost creat de maestrul de acțiune TV Donald P. Bellisario.

Doliu în lumea filmului. Alex Cord a murit

Alex Cord s-a născut în New York la 3 mai 1933. La vârsta de doar 12 a fost diagonisticat cu poliomielită, în urma căreia a rămas cu un picior paralizat, apoi a fost trimis să locuiască într-o fermă din Wyoming. A devenit călăreț de rodeo, dar cariera sa încheiat când a fost internat timp de opt luni, cu splina ruptă, în urma unui accident.

„La fel ca copilul nebun pe care îl aveam, am intrat într-o competiție de rodeo, cu funii de corzi”, a spus el într-un interviu din 1966. „Nu am devenit niciodată o stea câștigând 30.000 de dolari pe an. Limita mea a fost de 20.000 de dolari. Nu există salariu în rodeo. Banii se câștigă în premii”, mai spunea el.

Inspirat de Laurence Olivier, Cord a urmat o carieră de actorie și a fost acceptat în Academia Shakespeare din Stratford, Connecticut, apoi a urcat pe scena din Londra. În 1961, a ajuns la televiziune pentru prima dată și a apărut în mai multe episoade din Laramie, Ben Casey și Frontier Circus.

El a jucat alături de Angie Dickinson în emisiunea NBC din 1983 și a scris mai multe romane, publicând chiar un memoriu în cursul anului trecut.

Alex Cord a fost căsătorit și a divorțat de trei ori, a doua soție fiind actrița britanică Joanna Pettet. El a avut și a avut trei copii, unul din fii săi, Damien, decedând în 1995 din cauza unei supradoze de heroină la vârsta de 26 de ani.