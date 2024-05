Doliu în Coreea de Nord. Kim Ki Nam a murit. Este vorba despre fostul șef al departamentului de propagandă al regimului politic din Coreea de Nord. S-a stins din viață la onorabila vârsta de 94 de ani, conform informațiilor furnizate de presa de stat din Coreea de Nord.

Defunctul a jucat un rol crucial în consolidarea cultului personalității în jurul dinastiei Kim. Ceremonia funerară a lui Kim Ki Nam a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 8 mai 2024. La slujba funerară a fost prezent însuși Kim Jong Un. Acesta l-a caracterizat pe cel decedat drept un veteran revoluționar, loialitatea sa față de conducerea țării fiind neclintită.

VIDEO: North Korean leader Kim Jong Un visited the bier of Kim Ki Nam, North Korea’s chief propagandist who shaped state narratives for three generations of the Kim family. He died at age 94 on Tuesday, according to state media. https://t.co/gfc1pyKpBO pic.twitter.com/wWHSdxgSqf

— NK NEWS (@nknewsorg) May 8, 2024