Tragedie în fotbal în cadrul Cupei Satelor, competiție organizată de FRF pentru echipe de juniori Under 13. În timpul tragerii la sorți a meciurilor, eveniment organizat joi seară, reprezentantul comunei Dumbrăvița, județul Timiș, Alexandru Dumitrașcu, în vârstă de 75 de ani, a decedat.

Tragedie la Cupa Satelor

Președintele Asociației Județene de Fotbal Timiș (AJF), Romeo Malac, care a fost martor la tragedie a declarat că totul s-a petrecut din senin și toată lumea prezentă s-a speriat.

„Tragedia s-a întâmplat joi seara, la ședința tehnică, programată la ora 20:00. Ajunsesem în sală cu 10 minute înainte. Stăteam pe scaune. La un moment dat, Sandu a scăpat agenda din mână. I s-a făcut rău. N-a zis nimic, că-l doare ceva sau că are probleme. Pur și simplu a lăsat capul pe spate.

Ne-am speriat. Ne-am dat seama că ceva nu e în regulă, că a suferit un infarct. I-am acordat un prim ajutor, eu și Daniel Petcu, reprezentantul FRF. Am chemat salvarea, care a venit în 10 minute, de la Novaci, o localitate aflată la 10 kilometri de Baia de Fier. Medicii l-au resuscitat de la 20:10 până aproape de ora 22:00, dar din păcate n-au putut să-l salveze.

Sandu lua niște medicamente de inimă, am aflat ulterior de la soția lui”, a declarat acesta pentru GSP.

Niciun semn nu a prevestit tragedia

Romeo Malac a declarat că înainte de tragerea la sorți Alexandru Dumitrașcu era bine și nu a existat niciun semn care se prevestească tragedia.

„Înaintea de tragerea la sorți a fost în regulă. Am ajuns de la Timișoara, ne-am cazat la hotel, pe la ora 19:00, am servit masa. După care am mers pe jos cinci minute până la Căminul cultural, unde a avut loc tragerea la sorți a meciurilor.

N-am mers repede. Am mai și glumit pe drum cu el. Eram eu și antrenorul Adrian Ștefan, de la echipa de copii Dumbrăvița. Acolo ne-am pus pe scaune. Eram vreo 25 de persoane în sală. Îi spuneam lui Sandu, «Tu tragi la sorți, că tu ai noroc!». Tot timpul mergeam cu el la competiții. El era mai vechi în AJF decât mine.

În momentul în care Daniel Petcu, managerul de competiții de la FRF, a anunțat «Hai să trecem la tragerea la sorți», atunci Sandu a scăpat agenda din mână. Inițial, am crezut că a scăpat-o din greșeală. A fost groaznic. Mi-a fost prieten de 40 de ani. Era foarte iubit de copii”, a explicat președintele AJF Timiș.