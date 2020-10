Este vorba despre actorul și cascadorul Miron Murea. Deși a trecut prin numeroase încercări pe platourile de filmare, acesta nu a rezistat în fața infamului coronavirus și a decedat în urmă cu puțin timp.

Ce spun apropiații regretatului actor

„A fost un om deosebit, foarte inimos, veşnic dornic să îi ajute pe cei din jur. Eu am avut iniţiativa de a face în fiecare an câte un parastas pentru colegii cascadori, dar vă daţi seama că nu puteam face totul de la Paris. Sigur, eu am trimis banii, dar Miron s-a oferit să se ocupe de toată partea organizatorică, împreună cu Jean Polizache. Prima oară ne-a onorat cu prezenţa şi nea Sergiu, nu cu mult timp înainte de a muri”, a povestit fostul cascador Paul Misai, potrivit cancan.ro

Acesta a precizat că lui Miron Murea i se datorează inițiativa de a-i premia pe toți cascadorii care au apărut în filmele regizate de Sergiu Nicolăescu și nu numai, la Gala Premiilor UARF.

Trebuie menționat că regizorul Sergiu Nicolaescu a murit în luna ianuarie a anului 2013.

„Anul trecut, tot Miron a avut iniţiativa de a-i premia pe toţi cascadorii lui Sergiu Nicolaescu care mai sunt în viaţă la Gala Premiilor UARF, el a vorbit în acest sens şi cu preşedintele Cărmăzan. A ieşit foarte frumos, se împlineau şi 50 de ani de la premiera filmului «Baltagul», a fost şi nea Mircea Mureşan atunci printre noi“, şi-a reamintit Paul Misai.

În ce producții a apărut

Miron Murea a apărut în mai multe pelicule printre care „Mihai Viteazul“, „Cu mâinile curate“, „Pentru patrie“, „Revanşa“, regizate de Sergiu Nicolaescu; „Burebista“ în regia Gheorghe Vitanidis; „Stejar, extremă urgenţă“, „Ecaterina Teodoroiu“, „Iancu Jianu, haiducul“, „Iancu Jianu, zapciul“ regizate de Dinu Cocea sau „Racolarea“ (regia George Cornea).

De asemenea, după încheierea carierei de cascador, el a mai fost director de producţie la filme precum „Domnişoara Christina“ în regia lui Viorel Sergovici sau „Azucena, îngerul de abanos“ regizat de Mircea Mureşan.