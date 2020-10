Este vorba despre Ioan Avram, fost ministru al constructiilor de mașini timp de 20 de ani și ministrul energiei alți 2 ani în perioada comunistă.

„In aceasta seara am primit o veste trista. S-a stins din viata Ion Avram un reputat inginer, director la Vulcan, Resita si cel mai longeviv ministru in vremea lui Ceasca, 21 de ani la MICM, cateva luni la MEE si VPM. Acum 2 ani a participat la Politehnica la momentul festiv cu 100 de ani de industrie in Romania si a vorbit extraordinar 45 de minute fiind aplaudat la scena deschisa pentru discursul sau excelent.

Multi l-au acuzat ca a fost un ministru al regimului dar cu certitudine a fost un constructor al economiei moderne. A avut vocatia de a construi si a fost un excelent inginer. Un adevarat barbat de STAT! Dumnezeu sa il odihneasca in liniste pace si lumina”, a scris Călin Radu Vilt pe Facebook.

Doliu în lumea politică

Președintele ALDE Bascov, Marin Turcu, s-a stins din viață la doar 52 de ani după ce a fost infectat cu noul coronavirus.

Bărbatul a fost internat pe 19 septembrie la Spitalul Județean de Urgență Pitești, cu simptome de COVID-19, fiind confirmat pozitiv a doua zi. La scurt timp, acesta a fost internat pe secția de Terapie intensivă, cu probleme respiratorii, având 90% din plămânul drept afectat precum și alte boli grave.

Familia lui Marin Turcu este extrem de nemulțumită de întreaga situație și acuză medicii de malpraxis și urmează să depună o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, potrivit jurnaluldearges.ro. Mai exact, se pare că rudele reclamă greșeli ale medicilor și asistenților din spital care s-au ocupat de pacient.

Fiica lui Marin Turcu susține că deși medicii spuneau că tatăl ei se simte bine, acesta îi trimitea mesaje în care acuza dureri mari. De asemenea, aceasta a mai precizat că în urmă cu doar o zi medicii susțineau că l-au scos de la masca de ventilație, iar o zi mai târziu au anunțat decesul acestuia.

„Până pe data de 26 septembrie, din spusele medicilor, starea lui era uneori staționară, uneori evolua în bine, doar că el îmi trimitea mesaje pe telefon, chiar și apeluri, că nu se simte bine deloc. (…) Zilele trecute acuza dureri foarte mari abdominale. (…) În data de 28.09 am sunat din nou să aflu starea lui (…), mi s-a spus că starea lui este chiar foarte bună, că l-au trecut de la mască cu ventilație la masca simplă de oxigen, saturația lui fiind favorabilă.

Astăzi, 29.09 (marți – n.red.), la ora 7 dimineața, m-au sunat de la reanimare spunându-mi că tatăl meu a decedat și că de fapt starea lui era critică, în urma analizelor reieșind că 90% din plămânul drept este afectat, au depistat și un diabet și pancreatită. (…) Consider că analizele trebuiau făcute la începutul internării, până să fie început tratamentul”, a declarat fiica președintelui ALDE din Bascov, conform sursei citate.