Cântăreţul şi percuţionistul jamaican Bunny Wailer, considerat o legendă a muzicii reggae, a murit marţi la vârsta de 73 de ani la Andrew’s Memorial Hospital din oraşul Kingston, a anunţat într-un comunicat ministrul Culturii din Jamaica, Olivia Grange, citată de BBC şi AFP, conform Agerpres.

Olivia Grange nu a precizat cauza morţii artistului, care a fost membru fondator al celebrului grup The Wailers, din care a făcut parte şi Bob Marley. Grupul a fost format în 1963, împreună cu Marley și prietenul lor Peter Tosh și i-a avut ca membri pe termen scurt pe Junior Braithwaite și Beverley Kelso.

Wailer a avut tendința de a fi solistul formației mai rar decât Marley și Tosh în primii ani, dar când Bob Marley a părăsit Jamaica în 1966 și a fost înlocuit pentru scurt timp de Constantine “Vision” Walker, Wailer a început să înregistreze și a devenit vocea principală pentru unele dintre propriile sale compoziții, precum „Who Feels It Knows It”, „I Stand Predominant” și „Sunday Morning”. Stilul muzical al lui Wailer a fost puternic influențat de muzica gospel și de cântărețul de suflet Curtis Mayfield. În 1967, a înregistrat „This Train”, bazat pe un gospel, pentru prima dată, la Studio One.

A câștigat trei premii Grammy

Bunny Wailer, prieten din copilărie cu Bob Marley, a colaborat cu legendarul cântăreţ jamaican la primele două albume ale sale, “Catch A Fire” şi “Burnin'”, înainte ca acesta să înceapă o carieră solo în 1974.

După ce a părăsit Wailers, acesta a experimentat cu muzica disco pe albumul său „Hook Line & Sinker”, în timp ce albumul „Sings the Wailers” reface multe dintre melodiile The Wailers cu sprijinul muzicienilor jamaicani, Sly și Robbie. De asemenea, a avut succes înregistrând în stilul tipic apolitic, mai pop, dancehall. El a supraviețuit multor contemporani ai săi într-o cultură în care moartea prin violență era un lucru oarecum banal.

A câştigat trei premii Grammy şi a fost recompensat cu Ordinul de Merit din ţara lui natală, Jamaica, în 2017.

Decesul artistului a fost confirmat şi de managerul său, Maxine Stowe.

Bunny Wailer era spitalizat după ce suferise un accident vascular cerebral în iulie 2020.

Starul jamaican, al cărui nume real a fost Neville O’Riley Livingston, era ultimul membru supravieţuitor al trupei The Wailers, după ce Bob Marley a murit de cancer în 1981 şi Peter Tosh a fost asasinat în timpul unui jaf comis în 1987.