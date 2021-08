Este doliu în lumea internaţională a muzicii! Celebrul Lee “Scratch” Perry a murit duminică la vârsta de 85 de ani.

Anunţul privind decesul muzicianului jamaican a fost făcut chiar de către a anunţat premierul Jamaicăi, Andrew Holness, transmit agenţiile DPA şi AFP.

Nu au fost publicate informaţii imediate cu privire la cauza decesului.

Lee “Scratch” Perry, pe numele său real Rainford Hugh Perry, s-a născut în nord-vestul Jamaicăi în martie 1936. El a renunţat la şcoală la vârsta de 15 ani şi s-a mutat ulterior la Kingston, în anii ’60.

„Tatăl meu lucra pe străzi, mama pe câmp. Eram foarte săraci”, a povestit el pentru revista britanică New Musicalm Express (NME) în 1984. „Nu am învăţat nimic la şcoală. Am învăţat totul pe stradă”, precizat el la acea vreme, potrivit AFP.