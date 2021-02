Doliu în industria muzicală! Artistul jamaican U-Roy, considerat un pionier al muzicii reggae, a decedat la vârsta de 78 de ani, după o intervenție chirurgicală, transmite theguardian.com

Ewart Beckfort a fost supus unei operații la un spital din Kingston, Jamaica, pentru a-i fi oprită o hemoragie internă. Chiar dacă operația a decurs bine, artistul cunoscut sub numele de scenă „U-Roy” a murit.

Doliu în industria muzicală

Pionierul stilului vocal „toasting” a fost omagiat de Shaggy și Ghostpoet. Marcia Smikle, partenera de viață a cântărețului, a dezvăluit că acest suferea de diabet, tensiune și avea probleme la rinichi.

În ultimii ani, U-Roy a fost internat de mai multe ori în spital. Născut în Jones Town, Kingston, în septembrie 1942, U-Roy a debutat ca DJ în 1961. Ulterior, a adoptat stilul „toasting”, pentru reggae și piese de dans, devenit popular în toată Jamaica în anii 1960-1970.

Printre albumele lui celebre se numără „Dread in a Babylon” (1975) şi „Natty Rebel” (1976). În 2004, a colaborat cu grupul jamaican Toots and the Maytals la albumul „True Love”, premiat cu Grammy. În anul 2007, guvernul jamaican l-a recompensat pentru contribuţia la muzică și artă, transmite sursa citată.