A murit unul din marii actori! Lumea nu-l va uita niciodată

Actorul francez Adama Niane, cunoscut pentru rolurile din serialele Netflix „Lupin” sau „Plus belle la vie”, a murit la vârsta de 56 de ani. Moartea sa a fost anunțată pe 29 ianuarie de regizorul Olivier Abbou. Circumstanțele în care actorul a murit nu sunt încă cunoscute, informează Parade.com citând presa franceză.

„Cu mare tristețe am aflat de moartea lui Adama Niane, alături de care am avut șansa să lucrez la cele două sezoane din serialul „Maronie et Furie” („Get In” ). Timp de patru ani, am împărtășit cu el aventuri umane și artistice, în diverse colțuri ale lumii, în Guyana, la St Pierre și Miquelon și chiar în Lille. Era un tip implicat, luminos, talentat, puternic. Era eroul meu, un prieten, un complice. Odihește-te în pace”, a scris regizorul pe contul său de Instagram.

A preferat să joace pe scenă

Actor de teatru, Adama Niane a preferat să joace pe scândură înainte de a trece la micul ecran. Publicul din Franța și numai l-a descoperit în filmul ”Plus belle la vie”, unde a jucat rolul avocatului Sébastien Sangha. În 2021, el a întruchipat personajul lui Leonardo în serialul „Lupin”, alături de Omar Sy.

Actorul a mai jucat în „Baise-moi” regizat de Virginie Despentes, „Le gang des Antillais”, în regia lui Jean-Claude Barny.

Doliu uriaș! A murit una dintre marile legende ale lumii

Creatorul de modă Francisco Rabaneda Cuervo, cunoscut sub numele de Paco Rabanne, a murit la vârsta de 88 de ani. Acesta s-a stins vineri, 3 februarie.

Conform unui comunicat al grupului spaniol Puig, creatorul de modă Francisco Rabaneda Cuervo, cunoscut sub numele de Paco Rabanne, a murit vineri, la vârsta de 88 de ani.

Designerul, care s-a născut la Pasaia (Gipuzkoa) pe 18 februarie 1934, era cunoscut pentru creaţiile sale textile şi marca de parfumuri, amintește elpais.com

Rabanne, care a cunoscut o renaștere după moartea lui Pierre Cardin în 2020, a fost cunoscut și pentru unele opinii neobișnuite. Chiar și așa, a fost foarte apreciat de sătenii din orașul său natal adoptiv.

„Era destul de popular în comună. Avea simplitatea oamenilor care știu de unde vin”, a declarat Marguerite Lamour, primarul din Ploudalmézeau-Portsal, adăugând că „îi plăcea să vorbească despre tinerețea sa”.

„Am fost foarte încântat de acest succes. Nu oricine poate fi o vedetă. Trebuie să știi să fii inteligent. (…) Principalul lucru este să-i faci pe oameni să vorbească despre ei înșiși, să se diferențieze de ceilalți. Nu copiați niciodată”, a spus Paco Rabanne în 2010, vorbind despre succesul său.