Lumea mondială este în doliu, după ce cunoscutul compozitor şi cântăreţ Bruce Arnold, fondatorul trupei Orpheus, a încetat din viaţă la vârsta de 76 de ani.

A murit Bruce Arnold, fondatorul trupei Orpheus: „Vocea sa frumoasă va continua să trăiască prin muzica pe care a creat-o”

Moartea artistului de 76 de ani a fost confirmată de către familia sa, care nu a oferit însă detalii privind data şi motivul decesului. Un coleg de trupă al acestuia ar fi dezvăluit însă că decesul lui Bruce Arnold ar fi survenit după o grea suferinţă, la începutul săptămânii trecute, însă familia a dorit ca dupa moartea sa să aibă loc o ceremonie privată şi discretă şi abia apoi să ofere o declaraţie de presă.

Soţia sa a declarat despre artist că a fost un „suflet extraordinar”.

„A primit și a transmis nenumărate binecuvântări de-a lungul vieții sale, iar dragostea sa pentru familia și prietenii săi a fost o adevărată inspiraţie. Deși a trecut să fie alături de tatăl său ceresc, vocea sa frumoasă va continua să trăiască prin muzica pe care a creat-o”, a spus Judy Arnold.

Născut în Worcester, Massachusetts (Statele Unite), Bruce Arnold a fondat trupa de soft-rock Orpheus în anul 1967.

Grupul a înregistrat patru albume și șase single-uri pentru MGM și Bell Records, inclusiv single-ul de succes „Can’t Find The Time”, care a ajuns pe locul 80 în Billboard Hot 100 în 1969.

Melodia „Can’t Find the Time” a revenit în atenţia publicului atunci când un cover interpretat de Hootie & the Blowfish a apărut pe coloana sonoră a filmului de comedie „Me, Myself & Irene” din 2000, cu Jim Carrey și Renée Zellweger, scrie Deadline.

Bruce Arnold: Orpheus nu suna ca muzica făcută de grupurile la modă

Trupa Orpheus a cântat, de-a lungul timpului, alături de nume mari ale industriei muzicale, precum The Who, Cream, Janis Joplin, Led Zeppelin, The Lovin’ Spoonful sau Blood, Sweat & Tears.

„Eram chiar în mijlocul a tot ce se întâmpla. Dar Orpheus nu suna ca muzica făcută de grupurile la modă. Eram pe propria noastră tangentă”, povestea Bruce Arnold în 2012 într-un interviu acordat Marin Independent Journal.

La momentul morții lui artistului, se lucra la primul album Orpheus după mai bine de 50 de ani.

În afara de cariera muzicală, Bruce Arnold a fost şi pastor al unei biserici din Point Reyes Station între 1975 şi 1987.

Printre cei care au transmis un mesaj după moartea cunoscutului compozitor şi cântăreţ se numără şi actorul Chuck Norris.

„Talentul său dat de Dumnezeu de a scrie, cânta cu vocea şi cu chitara a fost egalat doar de capacitatea sa de a răspândi Evanghelia lui Hristos. Vom prețui amintirile noastre și știm că familia sa iubitoare va duce mai departe muzica și mesajul său”, a spus celebrul actor american.