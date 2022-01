Ronnie Spector, principala solistă a grupului The Ronettes, cunoscut pentru melodii precum „Be My Baby” şi „Walking In The Rain”, a murit la vârsta de 78 de ani. Un comunicat emis de familia ei a transmis tragica veste despre moartea artistei „după o scurtă luptă cu cancerul”, potrivit BBC.

„Ronnie şi-a trăit viaţa cu o sclipire în ochi, cu o atitudine curajoasă, un viclean simţ al umorului şi cu zâmbet. Era plină de iubire şi recunoştinţă. Sound-ul ei voios, firea ei veselă şi prezenţa magică vor dăinui în toţi cei care au cunoscut-o, ascultat-o sau văzut-o”, a transmis familia ei.

Cine a fost Ronnie Spector?

Născută în 1943, în Manhattan, pe numele ei adevărat Veronica Yvette Bennett, artista a devenit cunoscută în 1964, în timp ce cânta împreună cu sora mai mare şi cu o verişoară.

Grupul a atras atenţia producătorilor în timp ce cânta în cluburile din New York. În 1968, Veronica s-a căsătorit cu Phil Spector, producător şi pionier al tehnicii de înregistrare „wall of sound”. Relaţia lor a fost tumultuoasă. Au fost căsătoriţi şase ani, înainte de divorţ, timp în care au adoptat trei copii.

Sub coordonarea lui grupul a înregistrat melodiile de succes „Be My Baby” şi „Baby I Love You”. Phil Spector a murit în închisoare, în 2021, în timp ce ispăşea o condamnare pentru omor.

The Ronettes este considerat precursor al grupurilor feminime. „Nu ne temeam să fim sexi. Asta era smecheria noastră”, scria Spector în autobiografia ei din 2004, „Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness”.

The Ronettes, inclusă în Rock and Roll Hall of Fame

Singurul album al grupului, „Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica”, a fost lansat în 1964, la Philles Records. El include piese precum „Chapel of Love”, „I Wonder” şi o versiune a melodiei „What’d I Say” a lui Ray Charles. Cinci dintre cele 12 cântece au ajuns în topurile Billboard.

Melodia „Be My Baby” a fost folosit pe coloana sonoră a mai multor filme, între care „Dirty Dancing” şi „Mean Streets” (1973, r. Martin Scorsese).

The Ronettes a deschis concerte pentru importante trupe rock, ca The Rolling Stones şi The Yardbirds. În 1966, The Beatles le-a ales pe cele trei să li se alăture în turneul american. The Ronettes a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2007.

Ronnie Spector s-a recăsătorit cu Jonathan Greenfield, care i-a fost şi manager.