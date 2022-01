Doliu în lumea filmului! O cunoscută artistă s-a stins din viață. Era îndrăgită de mulți oameni

Este doliu în lumea filmului american, după ce cunoscuta actriță Kathryn Kates s-a stins din viață. Ea a decedat la vârsta de 73 de ani, iar reprezentanții ei au declarat că ea ar fi suferit de cancer, adăugând că trecerea ei în neființă s-a petrecut în cursul zilei de sâmbătă, notează Daily Mail.

Kathryn Kates s-a născut la New York și și-a început cariera în Los Angeles, luând modelul părinților ei care erau tot actori. Ea a fost unul dintre membrii fondatori ai companiei de teatru din Miami, producând toate spectacolele din 1975-1981.

La începutul anilor 1980, Kathryn Kates a intrat în lumea filmului și a televiziunii și a fost distribuită în mai multe producții, mai scrie presa internațională.

În 2006, regretata actriță s-a mutat înapoi în New York și a apărut în peste 20 de producții de pe Broadway, cu care a fost și în Europa. Ea a devenit cunoscută publicului larg pentru rolurile sale jucate în serialele ”Seinfeld”, ”Law & Order”, ”The Sopranos” și chiar și în ”The Orange Is The New Black”.

Louie Anderson, actorul care a marcat copilăria multor oameni, s-a stins la 68 de ani

Louie Anderson era spitalizat în Las Vegas, în urma unui diagnostic de cancer. Zilele trecute, purtătorul său de cuvânt anunțase că primește tratament pentru limfom difuz cu celule B mari (DLBCL), conform informațiilor transmise de cnn.com

Amintim că acestă formă de limfom este o afecțiune malignă care atacă limfocitele B, răspunzătoare cu producția de anticorpi care ajută organismul să lupte cu infecțiile. La finalul articolului poate fi vizualizat un număr de stand-up al regretatului actor.

Louie Perry Anderson a fost regizor, comediant și actor american de origini scandinave. Regretatul actor s-a născut pe 24 martie 1953 în Minnesota, SUA și era al zecelea copil din cei 11 ai cupllului Ora-Zella Anderson și Louis William Anderson.

Acesta a devenit cunoscut în urma regizării serialului animat „Viața cu Louie”, al cărui protagonist era chiar el. Serialul s-a bucurat de un succes enorm la nivel mondial. Din 2016 Louie Anderson a primit un rol principal în serialul Baskets, interpretând rolul lui Christine „Mom” Baskets.

Trebuie menționat că Louie Anderson avea și probleme cu greutatea. Acesta început pandemia cu aproximativ 170 de kilograme. Totuși, el a ținut regim și a reușit să ajungă la 154 de kg.