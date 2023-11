A murit Peter Spellos!

Actorul Peter Spellos era internat de câteva săptămâni la Francisca Hospice House din Indianapolis, Indiana, potrivit prietenei sale, Jennifer Smith, conform Deadline.

„Cu mare tristețe trebuie să anunț moartea prietenului meu drag, Peter Spellos, la ora 2:30 în această dimineață”, a scris prietenul său, Fred Olen pe Facebook. „Mulți dintre voi îl cunoșteau personal pe Peter. Avea mai mulți prieteni decât stele pe cer. Un om mai blând și mai cald nu am cunoscut niciodată. Un actor talentat, un bun profesor și o bufniță înțeleaptă. Ne făcea mereu să râdem. Nici nu-mi amintesc câte filme am făcut împreună, dar probabil că aș umple o carte … poate într-o zi o voi face. La revedere, amice”, a scris prietenul său.

Spellos a dat voce personajului Sky-Byte din serialul de desene animate „Transformers: Robots in Disguise”. A jucat rolul timp de 39 de episoade.

De asemenea, el l-a interpretat pe Motorman în Men in Black II și Gus în emisiunea TV NBC American Dreams.

La finele lunii trecute, unul dintre cei mai iubiți actori, care a jucat în câteva seriale de succes ale anilor 60-70. Mark Goddard, cunoscut pentru rolurile din „Lost in Space” și „General Hospital”, a murit la vârsta de 87 de ani.

Cunoscutul actor fusese diagnosticat cu fibroză pulmonară

În mesajul postat pe pagina de Facebook, soția lui Goddard, Evelyn Pezzulich, a dezvăluit că și a murit pe 10 octombrie la Hingham, Massachusetts, în timp ce se afla la un centru de îngrijiri paliative.

„Cu durere enormă în suflet anunț că minunatul meu soț s-a stins pe 10 octombrie. La câteva zile după ce a sărbătorit 87 de ani, pe 24 iulie, a fost internat cu pneumonie. Am sperat că va fi mai bine când a fost transferat. la un centru de reabilitare, dar apoi medicii au descoperit că se afla în stadiul final al unei fibroze pulmonare, pentru care nu există nici un tratament”, a scris soția actorului, potrivit People.

Am avut șansa să-i arătăm dragostea noastră până în ultima clipă

„A beneficiat de îngrijire excelentă la Pat Roche Hospice Home și a plecat liniștit și cu demnitate”, a continuat Pezzulich. „Și eu și copiii am avut șansa să-i arătăm dragostea noastră până în ultima clipă și să ne luăm rămas bun. Nu voi ști niciodată de ce am meritat să petrec 33 de ani alături de un bărbat atât de iubitor, blând și frumos, care mă făcea să râd atât de des”, a mai scris soția actorului.

Cunoscut grație rolului maiorului Don West din serialul „Lost in space” (Pierduți în spațiu), Goddard a devenit un nume cunoscut în industria filmului grație acestui serial difuzat între 1965 și 1968, care reda aventurile fantastice ale familiei Robinson, colonizatorii spațiali de la bordul navetei Jupiter 2, pilotate de personajul lui Goddard.

Potrivit The Hollywood Reporter, Goddard și-a amintit în cartea de memorii, publicată in 2008, cum a fost când a îmbrăcat prima dată costumul din lamé argintiu: „Am respirat adânc, am aruncat o a doua privire la imaginea unui cartof copt în folie de aluminiu și mi-am spus: „Cum naiba s-a întâmplat asta?””.

Într-un remake al serialului din 1998, maiorul Don West a fost interpretat de Matt LeBlanc și mai târziu rolul a fost preluat de Ignacio Serricchio în serialul produs de Netflix, în 2018.

După rolul din „Lost in Space”, Goddard a apărut în serialul „General Hospital”, întruchipându-l pe Derek Barrington pe parcursul a 11 episoade, din 1985 până în 1986.